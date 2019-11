Von: Ulrich Steinkohl, dpa | 14.11.19

BERLIN (dpa) - Mehrfach hat der AfD-Abgeordnete Brandner mit Twitter-Bemerkungen bei den anderen Parteien für Ärger gesorgt. Die Empörung war umso größer, da er Vorsitzender des Bundestags-Rechtsausschusses war. Der zieht jetzt Konsequenzen.

Der Rechtsausschuss des Bundestages hat den umstrittenen AfD-Abgeordneten Stephan Brandner als seinen Vorsitzenden abgewählt. Es handelt sich um einen einmaligen Vorgang in der 70-jährigen Geschichte des Parlaments. Alle Ausschussmitglieder mit Ausnahme der AfD-Abgeordneten stimmten am Mittwoch für die Abberufung. Sie zogen damit die Konsequenzen aus mehreren Eklats, die Brandner ausgelöst hatte. Zuletzt hatte der AfD-Politiker aus Thüringen für Wirbel gesorgt, als er auf Twitter die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an den AfD-kritischen Rocksänger Udo Lindenberg mit der Bemerkung «Judaslohn» kommentiert hatte.

Zuvor hatte der 53 Jahre alte Jurist bereits mit seinen Reaktionen auf den Terroranschlag von Halle mit zwei Toten und mehreren Verletzten Empörung hervorgerufen.

«Die Abberufung von Herrn Brandner ist ein klares Signal gegen Hetze und Hass und für eine freiheitliche, offene Gesellschaft», erklärte der Ausschuss-Obmann der CDU/CSU-Fraktion, Jan-Marco Luczak, nach der Entscheidung. Brandner habe Menschen ausgegrenzt und diffamiert sowie Ressentiments geschürt. «Wir haben mit der Abberufung von Herrn Brandner dem Amt des Vorsitzenden seine Würde zurückgegeben.» Luczak betonte zugleich, dass der AfD der Vorsitz im Rechtsausschuss weiter zustehe. Der SPD-Rechtspolitiker Johannes Fechner sagte: «Herr Brandner war einfach nicht mehr tragbar.»

Brandner selbst kritisierte das Vorgehen der anderen Parteien scharf. «Das ist ein weiterer Tiefpunkt für den Parlamentarismus in Deutschland, das ist ein weiterer Tiefpunkt für die Demokratie in Deutschland», sagte er. Er werde seine Arbeit im Rechtsausschuss fortsetzen. Der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland nannte die Abwahl «eine Mischung aus Dummheit und Anmaßung». Er ließ offen, ob die AfD einen neuen Ausschussvorsitzenden vorschlagen werde. Das werde die Fraktion «ergebnisoffen» diskutieren.

Der Deutsche Anwaltverein hielt die Abwahl für unausweichlich. Sein Hauptgeschäftsführer Philipp Wendt sagte der Deutschen Presse-Agentur: «Es kann nicht sein, dass das Recht und dieser gesellschaftlich wichtige Ausschuss von einer Person repräsentiert wird, die andere Menschen beleidigt, diffamiert und Ressentiments gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen schürt.» Der Vorsitzende des Deutschen Richterbundes, Jens Gnisa, nannte die Abberufung Brandners einen «konsequenten Schritt» und «folgerichtig».

Als «klug und verantwortungsvoll» bezeichnete der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, das Vorgehen des Rechtsausschusses. «Nach seinen antisemitischen Äußerungen war Brandner in diesem Amt nicht länger tragbar und hat nach unserer Auffassung auch im Bundestag eigentlich nichts verloren.»