Von: Björn Jahner | 17.03.23

PATTAYA: Am Donnerstag (16. März 2023) hat am Strand in Jomtien der „AFC Beach Soccer Asian Cup 2023“ begonnen. Die Asienmeisterschaft im Stranfußball findet noch täglich bis zum 26. März 2023 statt. Neben Thailand nehmen auch viele Binnenstaaten oder Länder ohne Strände an dem Wettbewerb teil.

Dazu gehören Afghanistan, Bahrain, China, Indonesien, Iran, Japan, Kuwait, Kirgisistan, Libanon, Malaysia, Oman, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate und Usbekis­tan.

Bild: PR Pattaya

Insgesamt kämpfen Mannschaften aus 16 Ländern beim diesjährigen „AFC Beach Soccer Asian Cup“ am Jomtien Beach um drei Plätze für die Weltmeis­terschaft.

Die Matches beginnen jeweils um 15.30, 17.00, 18.30 und 20.00 Uhr. Auskunft erteilt das Pattaya Contact Center unter der Kurzwahl 1337.