AeroThai rechnet mit Anstieg des Flugverkehrs

Terminal des Suvarnabhumi International Airport am Mittwoch. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Die Flugsicherungsbehörde „Aeronautical Radio of Thailand“ (AeroThai) rechnet mit bis zu 1.000 Starts und Landungen pro Tag in Thailand, wenn das Königreich seine Flughäfen am 1. November wieder für internationale Flüge öffnet.

Im November werden bis zu 27.285 Flüge erwartet, das sind 1,4 Prozent mehr als die 26.905 Flüge, die bisher im Oktober am thailändischen Himmel durchgeführt wurden, sagte „AeroThai“ auf einer Pressekonferenz am Mittwoch.

Die Flugsicherungsbehörde geht davon aus, dass diese Zahl kontinuierlich steigen wird, da sich Thailand schrittweise für weitere Länder öffnen wolle, fügte der „AeroThai“-Sprecher hinzu.

Die Zahl der Inlandsflüge sei nach Aussage der thailändischen Flugsicherung seit Anfang Oktober gestiegen, nachdem die Regierung landesweit die Reisebeschränkungen gelockert hatte.