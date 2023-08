BANGKOK: Die thailändische Flugsicherung – Aeronautical Radio of Thailand Ltd. (AeroThai) – geht davon aus, dass in der diesjährigen touristischen Hochsaison rund 2.600 Flüge pro Tag in Suvarnabhumi landen werden, was einer Zahl von über einer Million Flügen für das gesamte Jahr entspräche.

Laut Nopasit Chakpitak, Präsident von AeroThai, wird erwartet, dass sich die Zahlen dem Niveau von vor der Covid-19-Pandemie im Jahr 2019 annähern werden. Die Prognose berücksichtigt den bevorstehenden chinesischen Nationalfeiertag, der wahrscheinlich mehr chinesische Touristen anlocken wird, sowie Weihnachten und Neujahr.

AeroThai hat daher Pläne ausgearbeitet, um den Flugverkehr während der bevorstehenden touristischen Hochsaison, die von Oktober 2023 bis März 2024 dauert, zu bewältigen. Dazu gehören Vorbereitungen in Bezug auf Personal, Ausrüstung und verschiedene Technologien sowie Inspektionen der Systeme und Sicherheitsvorkehrungen für eventuelle Notfälle, erklärte Khun Nopasit.

Darüber hinaus hat AeroThai den Datensatz des Flugverkehrsmanagementsystems erweitert, um Informationen über Gebäude, Rollwege und die Startbahn 3 zu erhalten. Der Bau dieser Elemente habe sich auf das physische Layout des Flughafens und die Anzeige des Flugverkehrsmanagementsystems ausgewirkt, fügte er hinzu.

AeroThai hat einen Zwei-Phasen-Plan für die Aktualisierung des Datensatzes ausgearbeitet:

Phase 1: Aktualisierung des Datensatzes zur Anpassung an das SAT-1-Gebäude; die Fertigstellung wird bis September 2023 erwartet.

Phase 2: Aktualisierung des Datensatzes zur Anpassung an die Start- und Landebahn 3 des Flughafens Suvarnabhumi, mit dem Ziel der Betriebsbereitschaft bis September 2024.

In der Zwischenzeit hat AeroThai an zwei Stellen des SAT-1-Gebäudes ein CCTV-Panoramasystem installiert. Dadurch können die Fluglotsen die Bewegungen der Flugzeuge auf dem Rollfeld beobachten, was die Sicherheit und Effizienz aller Flüge erhöht.

„Die Bemühungen von AeroThai tragen zur Förderung und Entwicklung der thailändischen Flughafenkapazitäten bei und positionieren das Land als zentrales Drehkreuz für den Luftverkehr in der Region, in Übereinstimmung mit der Regierungspolitik und den vom Verkehrsministerium festgelegten Verkehrsstrategien“, betonte Khun Nopasit.