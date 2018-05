Änderung bei DER FARANG Newsportal

PATTAYA: Als erstes und bisher einziges Nachrichtenportal in Thailand haben wir zu Ihrem Schutz, entsprechend der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), das Newsportal DER FARANG erweitert. Wir bieten Ihnen neben den Nachrichten online auch andere Dienstleistungen an, mit welchen wir personenbezogene Daten speichern und verwalten. Wir versuchen Ihnen diese neuen Richtlinien für “natürliche Personen”, so einfach wie möglich darzustellen.

Wie bereits vor Inkrafttreten der neuen Verordnung, behandeln wir Ihre persönlichen Daten vertraulich und geben diese nicht unbefugt an Drittpersonen weiter. Genauso erfassen wir keine unnötigen persönlichen Daten von Ihnen.

Als Teil der neuen Verordnung haben für bestimmte Funktionen Checkboxen eingerichtet mit welchen Sie uns Ihre Einwilligung für die jeweils dort erfassten Daten geben. Diese Funktionen enthalten Daten, für welche wir über Ihr Benutzerkonto noch keine Einwilligung erfragen konnten. Zum Beispiel, Leserkommentare enthalten einen Beitrag welcher öffentlich dargestellt wird.

Um erweiterte Dienstleistungen (siehe nächster Absatz) nutzen zu können, bitten wir Sie einmalig, im oberen Teil des Newsportals, im roten Balken die “Cookies” zu akzeptieren. Diese Cookies enthalten keine persönlichen Daten von Ihnen. Sie dienen lediglich dazu um Besucher zu authentifizieren. Um im Newsportal nur Artikel zu lesen, müssen Sie die Cookies nicht akzeptieren.

Wenn Sie ein Benutzerkonto haben, bitten wir Sie, sich anzumelden um Ihr Konto zu bestätigen oder andernfalls zu löschen. Sie benötigen ein Benutzerkonto, wenn Sie erweiterte Dienstleistungen nutzen wollen, u.a. Shop-Bestellungen, Kleinanzeigen, mit Kleinanzeigen-Anbietern in Kontakt treten, Kommentare zu Artikeln, Abonnements, Events und Einträge für die Linkliste.

Falls Sie bereits unseren Newsletter mit Nachrichten und Veranstaltungen abonniert haben und diesen weiterhin erhalten möchten, benötigen wir dazu Ihr erneutes Einverständnis. Dies können Sie direkt im heutigen Nachrichten-Newsletter bestätigen. Sollten wir wider erwarten von Ihnen keine Bestätigung erhalten, so müssen wir leider Ihr Newsletter-Abonnement löschen. Erhielten Sie bisher keinen Nachrichten-Newsletter, so können Sie diesen gerne kostenlos abonnieren.

Wenn Sie Schweizer Bürger sind, und haben eine E-Mail-Adresse mit der Endung .ch oder sind mit dem Land Schweiz im Benutzerkonto registriert, so sind Sie von den EU-Datenschutz-Grundverordnung nicht betroffen. Leider benötigen wir für einige erweiterte Funktionen u.a. Kommentare und Kleinanzeigen trotzdem Ihre Einwilligung und können aus technischen Gründen nicht darauf verzichten Sie zu bitten, die Cookies zu akzeptieren, ansonst können Sie sich nicht im Newsportal anmelden.

Generell fallen auch Geschäftskontakte von Matt Productions Co., Ltd. (Magazin und Newsportal DER FARANG), nicht unter diese EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Leider benötigen wir für einige erweiterte Funktionen u.a. Kommentare und Kleinanzeigen trotzdem Ihre Einwilligung und können aus technischen Gründen nicht darauf verzichten Sie zu bitten, die Cookies zu akzeptieren, ansonst Sie sich nicht im Newsportal anmelden können.

Mehr zum Thema Datenschutz und Cookies…

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, dann kontaktieren Sie uns bitte ausschließlich per E-Mail. Wir bitten jedoch um Verständnis, dass wir u.U. nicht gleich antworten können.

Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Rüegsegger

(Geschäftsleiter)



Matt Productions Co. Ltd. - DER FARANG

Magazin & Newsportal in Thailand