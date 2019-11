Von: Redaktion DER FARANG | 04.11.19

BANGKOK: Mit weiteren Überführungen und Fußgängerüberwegen will die Stadtverwaltung älteren Menschen das Überqueren von Straßen erleichtern.

Geplant sind neue Ampelanlagen an Straßenkreuzungen und Aufzüge für ältere und behinderte Frauen und Männer an Überführungen. Zudem sollen Überführungen mit Rampen, die das King Chulalongkorn Memorial Hospital und den Lumpini Park verbinden, sowie nicht steile Rampen an Kreuzungen und Verkehrsinseln errichtet werden. Die Stadt wird die Hotline 1555 für ältere Menschen einrichten, die beim Überqueren von Straßen auf Hindernisse stoßen. Stadtsekretär Silapasuai Rawisaengsun kündigte weiter eine Kampagne für sicheres Fahren an, um die Zahl der Unfälle zu reduzieren.