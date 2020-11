Advent im Vatikan - neue KardinÃ¤le und Treffen mit Benedikt XVI.

Written by: Redaktion (dpa)

ROM: Mit Beginn der Adventszeit erweitert Papst Franziskus den Kreis der Kardinäle. Ein nicht ganz unwichtiger Schritt mit Blick auf seine Nachfolge. Nach der Ernennung folgte er einer neuen Tradition.

Mit einer von Neuerungen geprägten Kardinalsernennung hat Papst Franziskus am Wochenende das neue Kirchenjahr eingeläutet. In der Sonntagsmesse zum ersten Advent forderte er Wachsamkeit von den Gläubigen. Wenn man nur um sich selbst und seine Bedürfnisse kreise, fange man an, sich über alles zu beklagen, fühle sich als Opfer und sehe Verschwörungen, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche in der Predigt vor etwas mehr als 100 Gläubigen. Das scheine heute für viele zu gelten, die Ansprüche für sich erhöben und für Andere kein Interesse zeigten.

Mit dem ersten Advent beginnt das neue Kirchenjahr. In der Adventszeit sei es wichtig, Nähe zu Menschen zu zeigen, die in Not seien, predigte der Papst später beim Mittagsgebet Pilgern auf dem Petersplatz.

Am Vorabend hatten Franziskus und 11 neu erhobene Kardinäle den emeritierten Papst Benedikt XVI. in dessen Vatikandomizil, dem Kloster Mater Ecclesiae, getroffen. Das Treffen habe in herzlicher Atmosphäre stattgefunden, hatte der Heilige Stuhl mitgeteilt. Auf Fotos war zu sehen, wie der amtierende Pontifex seinem Vorgänger die Hand küsste.

Zuvor hatte Franziskus in einer ungewöhnlichen Zeremonie angesichts der Corona-Pandemie 13 Kirchenmänner aus allen Teilen der Welt zu Kardinälen ernannt. Auf einzelnen Stühlen und mit Mundschutz hatten die Gläubigen und Purpurträger zum Schutz vor dem Coronavirus mit Abstand zueinander gesessen. Einige waren per Video auf einer Leinwand zugeschaltet. Auch die traditionelle Umarmung der Kardinäle fiel aus.

Zwei - der Apostolischen Vikar Cornelius Sim aus dem muslimisch geprägten südostasiatischen Sultanat Brunei und Erzbischof Jose Fuerte Advincula von den Philippinen - hatten wegen geltender Gesundheitsbestimmungen nicht persönlich kommen können.

Franziskus hatte die neu erhobenen Kardinäle am Samstag ermahnt, nicht vom rechten Wege abzukommen. «Denken wir an die vielen Arten von Korruption, die es im priesterlichen Leben gibt», hatte er gesagt. Dann sei man kein Priester mehr, der dem Volk nahe stehe. Der Vatikan war wiederholt von Finanzskandalen wie etwa über undurchsichtige Immobilieninvestitionen in London erschüttert.

Die Ernennung am Samstag war die siebte im Pontifikat von Franziskus seit 2014. Eine Hauptaufgabe der Kardinäle ist, einen neuen Papst im Konklave zu wählen. Insgesamt gibt es nun 229 Kardinäle. Nur 128 dürften an einer Papstwahl teilnehmen, da die Altersgrenze dafür bei 80 Jahren liegt. Für Deutschland würden der von Franziskus ernannte Kardinal Gerhard Ludwig Müller und die beiden unter Papst Benedikt XVI. erhobenen Kardinäle Reinhard Marx und Rainer Maria Woelki am Konklave teilnehmen.

Die Kreierung der Kardinäle ist gemeinhin auch ein Mittel des Papstes, den Kurs der Kirche zu beeinflussen und auf seine Nachfolge einzuwirken. Von den wahlfähigen Kardinälen hat der Argentinier mit 73 mehr als die Hälfte selbst ernannt. Unter den Neuen engagieren sich viele laut Medienberichten für die Armen - ein Leitgedanke der Kirchenpolitik Franziskus'.

Zudem hielt die diesjährige Berufung ins Kardinalskollegium einige Neuerungen bereit. Mit Sim und dem Erzbischof von Kigali, Antoine Kambanda, haben Brunei und das ostafrikanische Ruanda nun Vertreter unter den Kardinälen. Außerdem wurde mit der Kardinalsernennung des Erzbischofs von Washington, Wilton Gregory, erstmals ein schwarzer US-Amerikaner in das Kollegium aufgenommen.