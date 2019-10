Von: Redaktion DER FARANG | 27.10.19

BANGKOK: Der Rocker „Add" Carabao drängt die Regierung, sich nicht der „Mobbing-Taktik" der USA zu beugen, die Handelspräferenzen in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar für Thailand mit der Begründung ausgesetzt hat, die Regierung würde die Arbeitnehmerrechte nicht ausreichend schützen.

Die Aussetzung, die in sechs Monaten wirksam wird, wird etwa ein Drittel der im Handelsprogramm enthaltenen thailändischen Produkte betreffen. Zudem werden die zollfreien Exporte von Meeresfrüchten in die USA widerrufen. „Add" oder Yuenyong Opakul wies in seinem Facebook-Post darauf hin, dass die Aufhebung nur wenige Tage nach dem Verbot der Herbizide Paraquat und Chlorpyrifos sowie des Insektizids Glyphosat durch das thailändische nationale Komitee für gefährliche Substanzen erfolgte.

Die USA würden keinerlei Rücksicht auf das Leben der Menschen nehmen und nur auf ihre eigenen Interessen pochen. Die thailändische Regierung dürfe sich nicht beugen, sagte der Rocker und forderte den stellvertretenden Ministerpräsidenten Somkid Jatusripitak und den Handelsminister Jurin Laksanavisit auf, neue Märkte für thailändische Exporte zu erschließen.

„Add" verblüfft die Behauptung der USA, dass Thailand keine Schritte unternommen habe, um die Arbeitnehmerrechte zu schützen. Der frühere Arbeitsminister Adul Saengsingkaeo und die Arbeitnehmervertreter hätten ihr Bestes gegeben, um die Arbeitnehmerrechte und den Schutz der Beschäftigten zu verbessern. Das US-Außenministerium hatte Thailand in seinem jährlichen Bericht über Menschenhandel und Arbeitnehmerrechte im Juli 2018 auf Rang 2 hochgestuft. Thailand stand seit 2016 auf der Rang-2-Beobachtungsliste.