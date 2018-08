CHIANG MAI: Offiziell hat die Regenzeit ja am 28. Juli, am buddhistischen Feiertag Khao Phansa, begonnen. Ab jetzt vermeiden sogar die Mönche drei Monate lang größere Ausflüge. Dieses Jahr ist hier im Norden die kleine Regenzeit, ab Songkran, fast nahtlos in die große übergegangen. Da können einem die Ideen schon mal ausgehen. Spätestens dann, wenn alle Shopping Malls und Blockbusters keine neuen Anreize mehr bieten, wenn die meis­ten Koch-, Sprach- und Massagekurse erfolgreich absolviert wurden, wird es Zeit sich neuen Themen zu zuwenden, in einem Museum zum Beispiel.

​ (Lesen Sie den vollständigen Artikel mit einem Online-Abo...)