Achter Gesamtsieg für «Teufelskerl» Hirscher

Von: Helen Scott-Smith und Maximilian Haupt (dpa) | 10.03.19

KRANJSKA GORA/SPINDLERMÜHLE (dpa) - Marcel Hirscher verpasst in Kranjska Gora zwar zum zweiten Mal in diesem Winter die Podestplätze - den achten Gesamtweltcupsieg in Serie hat der Ausnahmeskirennfahrer aus Österreich dennoch sicher. Auch Mikaela Shiffrin untermauerte mal wieder ihren Sonderstatus.

Marcel Hirscher durfte als Sechster im Riesenslalom von Kranjska Gora zur Abwechslung zwar nicht aufs Podest klettern, untermauerte aber wie Mikaela Shiffrin eine Stunde zuvor seine Ausnahmestellung im alpinen Ski-Weltcup. Kurz nach dem 15. Saisonsieg und einem Rekord der 23 Jahre alten Amerikanerin in Spindlermühle machte der Österreicher am Samstag den achten Gesamtweltcupsieg in Serie perfekt. Beim Weltcup-Finale in der kommenden Woche kann er nicht mehr von Rang eins verdrängt werden, weil sein Verfolger Alexis Pinturault auf den Start in der Abfahrt verzichtet. «Was schon gewaltig ist, sind acht Gesamtweltcupsiege und das am Stück. Das ist eine lange Zeit», sagte Hirscher dem ORF.

Hirscher hat damit Lindsey Vonns Rekord von 20 Kristallkugeln eingestellt, die Trophäen für die Slalom- und Riesenslalom-Wertung aus dieser Saison eingerechnet. Die hatte er beide schon vor diesem Wochenende und dem Slalom mit Deutschlands Star Felix Neureuther am Sonntag (9.30/12.30 Uhr) sicher. Vor Hirscher holte zuletzt Ivica Kostelic aus Kroatien im Jahr 2011 den Sieg im Gesamtweltcup. Österreichs Präsident Alexander Van der Bellen gratulierte Hirscher via Twitter und nannte ihn einen «Teufelskerl».

Auch Doppel-Weltmeisterin Shiffrin hat den dritten Gesamtweltcupsieg in Serie bereits vor der Reise nach Andorra in der Tasche, dazu kommt die Slalom-Kugel. Im Riesenslalom hat sie vor dem Weltcup-Finale in Soldeu 97 Punkte Vorsprung auf Petra Vlhova aus der Slowakei, im Super-G hat Tina Weirather aus Liechtenstein als erste Verfolgerin 32 Punkte Rückstand.

Mit dem 15. Saisonsieg überbot Shiffrin den 20 Jahre alten Rekord der Schweizerin Vreni Schneider. «Es ist nicht wirklich, wirklich wichtig. Aber es ist ein Symbol für die Dinge, die mir wichtig sind: Schnell Skifahren zu können, Rennen gewinnen zu können und eine richtig starke Saison zu fahren wie diese. Das ist wichtig für mich», sagte sie vier Tage vor ihrem 24. Geburtstag am 13. März. Der Rekord ist ein weiteres Sternchen hinter einer außergewöhnlichen Saison, in der sie bei der WM in Are Gold im Slalom und im Super-G holte.

Am Freitag war sie im Riesenslalom wie bei der WM hinter Vlhova und Viktoria Rebensburg Dritte geworden. Im Slalom zeigte sie von Beginn an ihre Lust auf den Sieg und führte vor dem Finale mit 0,37 Sekunden Vorsprung auf Wendy Holdener. Vlhova, die als einzige Frau außer Shiffrin in diesem Winter Slalom-Rennen gewinnen konnte, hatte als Vierte sogar 1,33 Sekunden Rückstand. Am Ende war Shiffrin 0,85 Sekunden schneller als Holdener und 2,03 Sekunden schneller als Vlhova.

Hirscher dagegen konnte seinen Rückstand aus dem ersten Lauf nicht wett machen und musste sich am Ende zum zweiten Mal in diesem Winter mit einem Platz jenseits der Top drei im Riesenslalom zufrieden geben. Der Sieg in Slowenien ging an Weltmeister Henrik Kristoffersen aus Norwegen. Zweiter und Dritter wurden überraschend Kristoffersens Teamkollege Rasmus Windingstad und der Schweizer Marco Odermatt. «Wer mich kennt, weiß: Ich bin Rennfahrer aus Leidenschaft. Daher war das für meine Verhältnisse heute nix, und ich ärgere mich», sagte Hirscher. «Aber ich denke, in zehn Minuten wird die Freude riesengroß sein über eine unglaubliche Saison.»