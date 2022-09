Von: Redaktion DER FARANG | 17.09.22

Der achte bestätigte Fall von Affenpocken in Thailand wurde am Freitag, den 16. September, bestätigt, wie das Ministerium für Seuchenkontrolle mitteilte. Foto: Thai Public Broadcasting Service

BANGKOK: Der achte bestätigte Fall von Affenpocken in Thailand wurde am Freitag, den 16. September, bestätigt, wie das Ministerium für Seuchenkontrolle mitteilte.

Wie Generaldirektor Dr. Opart Karnkawinpong heute Morgen der Presse mitteilte, handelt es sich bei dem jüngsten Fall um einen 23-jährigen Thailänder, der von einem Arbeitsaufenthalt in Katar ins Land zurückgekehrt war.

Den vorläufigen Ermittlungen zufolge hatte der Patient vor seiner Rückkehr nach Thailand Geschlechtsverkehr mit einem ausländischen Mann, der eine Akne ähnliche Beule auf dem Rücken hatte. Bereits am 8. September traten bei ihm verdächtige Symptome auf, darunter Fieber, Kopfschmerzen, Müdigkeit sowie Blasen und Hautausschläge an mehreren Körperstellen.

Am 13. September kam der Thailänder in Bangkok an und hatte Berichten zufolge Kontakt zu seinen thailändischen Freunden, aber keiner von ihnen berührte seine Haut oder die Blasenbereiche. Der Patient beschloss daraufhin, sich am folgenden Tag im Institut für Infektionskrankheiten in ärztliche Behandlung zu begeben.

"Der Patient hatte Symptome, seit er in Katar lebt. Er hatte jedoch keine Vorgeschichte von Reisen in eine große Gemeinschaft oder die Teilnahme an Aktivitäten in Menschenmengen und suchte sofort einen Arzt auf, nachdem er verdächtige Symptome festgestellt hatte", fügte Dr. Opart hinzu.