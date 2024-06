RABAT: In Marokko sind beim Konsum von offenbar selbst gebranntem Alkohol mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. 114 weitere seien ins Krankenhaus gekommen, teilte die Gesundheitsbehörde des Landes am Mittwoch mit. 80 davon stünden noch unter strikter Beobachtung. Als Todesursache gab die zuständige Regionalbehörde Vergiftung mit Methanol an.

Die meisten Opfer tranken den Alkohol am vergangenen Wochenende in einem Dorf in der Provinz Kenitra nördlich der Hauptstadt Rabat, wie örtliche Anwohner berichteten. Am Montag hätten sie dann Symptome einer möglichen Vergiftung gezeigt. Der Alkohol soll in einer örtlichen Fabrik produziert worden sein.

Methanol entsteht, wenn beim Destillieren von Alkohol nicht richtig gearbeitet wird. Versucht die Leber dann, den Körper vom Alkohol zu entgiften, wird das Methanol zu Formaldehyd und Ameisensäure umgewandelt. Dies kann die Nervenzellen schädigen, zur Erblindung und sogar zum Tod führen.

Örtliche Medien zitierten Augenzeugen, die berichteten, dass einige der Opfer im Alter zwischen 18 und 30 Jahren erblindet seien. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht. Einige junge Opfer hätten erst spät ärztliche Hilfe aufgesucht, weil der Konsum von Alkohol in ihren konservativen Familien nicht geduldet werde oder verpönt sei.

Im Westen Marokkos ist ein selbst gebrannter Schnaps beliebt, bekannt als Mahia, der aus getrockneten Feigen oder Datteln hergestellt wird. Er ist vor allem bei jungen Leuten und auf Hochzeiten in Umlauf.

In dem nordafrikanischen Land gab es in vergangenen Jahren immer wieder ähnliche Fälle. 2022 kamen nach dem Konsum solchen Alkohols in der östlichen Provinz Nador acht Menschen sowie in einem weiteren Dorf im Norden 19 Menschen ums Leben. 2021 wurde ein Hersteller festgenommen, dessen Alkohol zu Vergiftungen mit 14 Todesfällen führte.