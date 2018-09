Acht Tote bei Explosion einer Sprengfalle in Mali

BAMAKO (dpa) - Bei der Explosion einer Sprengfalle im Norden Malis sind mindestens sieben Soldaten und ein Fahrer des Militärs ums Leben gekommen.

Zwei Fahrzeuge einer militärischen Eskorte seien auf der Fahrt nach Douentza in der Region Mopti auf eine Sprengfalle gefahren, erklärte das Verteidigungsministerium am Donnerstag. Es blieb zunächst unklar, wer für den Anschlag vom Mittwoch verantwortlich war. In der Region der Sahelzone sind mehrere islamistische Terrorgruppen aktiv. Die Bundeswehr beteiligt sich in Mali mit rund 1000 Soldaten an einer UN-Friedensmission zur Stabilisierung des westafrikanischen Landes..