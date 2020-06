In Phetchaburi werden acht Polizisten der Erpressung beschuldigt. Foto: Freepik.com

PHETCHABURI: Acht Polizisten der Polizeistation Nong Chok wurden zwangsversetzt. Ein Video hatte gezeigt, wie die Beamten von einer Frau Tausende von Baht verlangten und sie dafür nicht zum Urintest schicken wollten.

Das Filmmaterial, das am 31. Mai ins Internet gestellt wurde, zeigt die Polizisten, wie sie von der Frau 40.000 Baht verlangen. Die Frau sagte, sie könne nur 33.000 Baht bezahlen. Der Polizeichef der Provinz, Tianchai Kama-Paso, ordnete die Suspendierung aller acht Polizisten an, die auf dem Video zu sehen waren - ein Oberstleutnant, ein Hauptmann, drei Leutnants, ein Unterleutnant und zwei Oberstabsfeldwebel. Die Beamten wurden in die Polizeieinsatzzentrale von Phetchaburi versetzt. Die Ermittlungen gegen die Acht haben begonnen.