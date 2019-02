Von: Redaktion DER FARANG | 03.02.19

PATTAYA: Der Ocean Marina Yacht Club in Pattaya hat in den Kauf von acht SV-14-Booten für Behinderte investiert. Der Club will damit eine Flotte für behinderte Segler gründen.

Die nächste Top of the Gulf Regatta des Ocean Marina Yacht Clubs (siehe Bild) ist vom 30. April bis 5. Mai.