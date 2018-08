Written by: Redaktion DER FARANG | 11/08/2018

BANGKOK: Bei den Straßenverkehrsämtern des Landes sind 21 Millionen Motorräder registriert, aber nur 13 Millionen Motorradführerscheine.

Verkehrsminister Arkhom Termpittayapaisith glaubt, dass unter den acht Millionen Menschen, die ohne Lizenz Motorrad fahren, vor allem Schüler sind. Sie haben das 15. Lebensjahr noch nicht erreicht, können also noch keinen Führerschein machen, fahren aber jeden Tag auf ihrem Motorrad zur Schule. Die meisten Jugendlichen nehmen Freunde mit, und alle haben in der Regel keinen Helm auf. Nach Angaben des Department of Disaster Prevention and Mitigation starben im Vorjahr auf den Straßen des Landes 22.000 Kinder, Frauen und Männer; 71 Prozent waren Motorrad- oder Soziusfahrer. Deshalb will Arkhom in Zusammenarbeit mit den Straßenverkehrsämtern mehr Sicherheitskampagnen für Motorradfahrer starten.