Acht EinsatzkrÃ¤fte bei Anschlag in Niger getÃ¶tet

NIAMEY: Bei einem Angriff auf einen Gendarmerie-Stützpunkt im westafrikanischen Niger sind acht Einsatzkräfte getötet worden. Weitere 33 Kräfte seien verletzt worden, sechs davon schwer, hieß es in einer Mitteilung des Verteidigungsministerium in Niamey am Mittwoch. Terroristen hatten die Sicherheitskräfte der Gendarmerie im Departement Gothèye im Südwesten des Landes demnach bereits am Dienstagmorgen angegriffen.

Laut Verteidigungsministerium wurden dabei auch 50 Angreifer getötet. Fünf Autos der Gendarmerie, die zur Armee gehört, und ein Lastwagen wurden den Angaben zufolge bei den Kämpfen zerstört. Der Anschlag ereignete sich nur wenige Tage nach einem Besuch von Staatspräsident Mohamed Bazoum in Gothèye.

Der Sahelstaat Niger grenzt im Südwesten an Mali und Burkina Faso. Dort waren bei schweren Anschlägen am Wochenende nach offiziellen Angaben mindestens 79 Zivilisten ums Leben gekommen.

Niger mit seinen knapp 25 Millionen Einwohnern gilt als wichtiger Partner Deutschlands im Kampf gegen den islamistischen Terror in der Sahelzone. Bundeskanzler Olaf Scholz besuchte Ende Mai Bundeswehr-Soldaten an einem Stützpunkt in der Wüstenregion Tillia.

Von der Bundesregierung wird das arme Land als «Anker der Stabilität» gesehen - vor allem jetzt, da in den Nachbarländern Mali und Burkina Faso Militärs an der Macht sind. Die demokratisch gewählte Regierung von Bazoum im Niger fährt einen prowestlichen Kurs. Sie hat sich - anders als viele andere afrikanische Länder - klar gegen eine Zusammenarbeit mit Russland ausgesprochen.