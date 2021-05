BANGKOK: Die Stadtverwaltung meldet acht Cluster von Covid-19-Ausbrüchen. Die Ausbreitung hat sich in vier Bezirken verlangsamt, in zwei Bezirken schreitet sie jedoch schnell vor.

Die Ausbrüche in den Bezirken Dusit und Din Daeng zeigen eine höhere Infektionsrate, so dass die Behörden diese Gebiete genau überwachen. Eine dichte Wohnbebauung verursacht eine schnellere Übertragung der Covid-19-Infektionen in belebten Bereichen wie Einkaufszentren, Märkten, Unternehmen und Arbeitslagern.

In diesen verdichteten Bereichen kommen die Menschen häufig in enge Nähe mit Covid-19 Infizierten, teilen sich Arbeitsbereiche, Mahlzeiten oder andere Aktivitäten miteinander. Nachdem diese überfüllten Räume Coronavirus-Infektionen innerhalb der Gemeinschaft verbreiten, bringen neu infizierte Menschen das Virus dann mit nach Hause zu ihren Familien, wobei sich Covid-19 innerhalb der Haushalte ausbreitet und zu weiteren Ausbrüchen beiträgt.

Die Stadtverwaltung arbeitet daran, Covid-19-Infektionen schnell zu identifizieren, indem es proaktive Screenings in den am stärksten betroffenen Gebieten beschleunigt und Impfprogramme einleitet und Impfzentren errichtet.

Die acht Covid-19-Cluster in Bangkok:

- Bon-Kai-Slum im Bezirk Pathumwan



- Ban-Khing-Gemeinde im Bezirk Bang Khae



- Sommasas-Tempel-Gemeinschaft im Bezirk Pom Prab



- Sampeng-Gebiet im Bezirk Samphanthawong



- Bezirk Din Daeng



- Bezirk Dusit



- Bezirk Khlong Toey



- Bezirk Suan Luang