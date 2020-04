Von: Redaktion DER FARANG | 17.04.20

BANGKOK: Acht Fluggesellschaften haben bei der Regierung zinsgünstige Darlehen in Höhe von 24,15 Milliarden Baht beantragt, um die Covid-19-Krise zu überstehen.

Das Kabinett hatte am 26. März bereits Darlehen in Höhe von insgesamt 16 Milliarden Baht für sieben Fluggesellschaften genehmigt. Die achte Fluggesellschaft ist NokScoot, die später einen Kredit beantragte. Die Gruppe hat jetzt in einem neuen Brief an das Finanzministerium einen aktuellen Kreditbetrag von 24,15 Milliarden Baht genannt.

Die acht Fluggesellschaften und ihre beantragten Darlehen:

• Bangkok Airways, 3 Mrd. Baht

• Thai AirAsia, 4,5 Mrd.

• Thai AirAsia X, 3 Mrd.

• Thai Lion Air, 3,75 Mrd.

• Thai Vietjet Air, 900 Mio.

• Thai Smile, 1,5 Mrd.

• Nok Air, 4 Mrd.

• NokScoot, 3,5 Mrd.

Um die Liquidität zu erhalten und die über 30.000 Mitarbeiter zu bezahlen, muss die Regierung den Fluggesellschaften innerhalb dieses Monats 25 Prozent des Kreditbetrags überweisen.