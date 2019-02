Seit mehreren Jahren leidet die Bevölkerung in Cherng Talay unter stinkenden Abwässern im Bang-Tao-Kanal. Foto: The Thaiger

PHUKET: Anwohner nahe dem Khlong Bang Tao in Cherng Talay haben die Nase gestrichen voll von dem bestialischen Gestank, der von ungeklärten Abwässern ausgeht, die durch den Kanal ins Meer geleitet werden.

Nach Aussage der Bevölkerung sei das Problem nicht neu, jedoch habe sich die Situation in den letzten fünf Tagen zunehmend verschlimmert. Auch die Versuche der zuständigen Behörden, das Problem zu lösen, brachten bisher keinen nennenswerten Erfolg: nach wie vor – besonders an trockenen Tagen – stinkt das Kanalwasser zum Himmel. Da die pechschwarze Brühe nahe einer beliebten Badestelle von Ausländern und Einheimischen ins Meer fließt, zeigen sich viele Anwohner besorgt über mögliche Gesundheitsschäden. Nicht ohne Grund: So klagen einige bereits über einen unangenehmen Juckreiz.