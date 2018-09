Abu-Walaa-Prozess in Deutschland zieht sich weiter in die Länge

CELLE (dpa) - Ein Jahr nach dem Start des Prozesses gegen den mutmaßlichen Deutschlandchef der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Abu Walaa, ist ein Ende weiterhin nicht in Sicht.

Weil der Iraker und die vier Mitangeklagten zu den Vorwürfen vor dem zuständigen Gericht in Niedersachsen schweigen, stützt das Verfahren sich nach wie vor auf Zeugenaussagen. Dafür sind weitere Prozesstermine zunächst bis Weihnachten geplant.

Wegen Unterstützung des IS und Mitgliedschaft in der Terrormiliz stehen die fünf seit Ende September vergangenen Jahres vor Gericht. Sie sollen junge Menschen insbesondere im Ruhrgebiet und im Raum Hildesheim radikalisiert und in IS-Kampfgebiete geschickt haben.

Bisher haben Eltern im Zeugenstand, nur wenige Meter von den hinter Sicherheitsglas sitzenden Angeklagten entfernt, geschildert, wie ihre Kinder radikalisiert und im Irak zu Selbstmordattentätern wurden. Ein geläuterter IS-Rückkehrer, der als Kronzeuge in dem Verfahren auftritt, berichtete von den Gräueln in Syrien.

Fahnder des Landeskriminalamtes gaben Einblicke von Verbindungsleuten in das Netzwerk wieder. Dort verkehrte auch Anis Amri, der den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt verübt hatte. Vieles untermauert zwar die Anschuldigungen der Anklage. Etliche Angaben aber erwiesen sich als wackelig oder ließen sich nicht gerichtsfest nachweisen.

Bekannt wurde in dem Prozess zuletzt, dass ein Mitangeklagter aus der Haft heraus versucht hat, Zeugen massiv einschüchtern zu lassen. So wurde auf das Haus der Schwester eines Zeugen in Duisburg geschossen. Ein weiterer Zeuge sei über Mittelsmänner dazu aufgefordert worden, im Sinne des Mitangeklagten auszusagen.