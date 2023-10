Von: Björn Jahner | 10.10.23

Foto: The Nation

CHONBURI: Ein Abt in der Provinz Chonburi hilft den bedürftigen Dorfbewohnern angesichts anhaltender Preisanstiege bei Konsumgütern.

Sangkarak Suraya Thirasutho, der Abt des Wat Woraprot Sanghawaas im Bezirk Phan Thong in Chonburi, hat es sich zur Aufgabe gemacht, alle Spenden, die er erhält, gerecht zu verteilen, um die finanzielle Last der Menschen in seiner Nachbarschaft zu erleichtern.

Beispielsweise, wenn er frisches Gemüse von lokalen Händlern erhält, laden er und seine Schüler die Produkte auf einen Wagen und fahren durch die Nachbarschaft, um die Spenden zu verteilen.

Foto: The Nation

Die Dorfbewohner äußern ihre Dankbarkeit für den großzügigen Abt und berichten, dass er einmal sogar Eier an jeden Haushalt verteilt hat.

Foto: The Nation

Sie betonen, dass das erhaltene Gemüse sie mindestens zwei Tage lang ernähren kann. Zuweilen behalten sie es sogar auf, um Mahlzeiten für die Mönche zuzubereiten.

Foto: The Nation

Der Abt erklärte, dass er die Spenden teilt, da sie als Gemeinschaft zusammenleben und sich gegenseitig unterstützen müssen.

Jedes Mal, wenn der Abt überschüssige Spenden erhält, informiert er darüber auf Facebook und gibt Datum, Uhrzeit und Details zur Verteilung bekannt, damit die Dorfbewohner Zeit haben, die Spenden entgegenzunehmen. Die großzügige Geste des Abtes hat in den sozialen Medien viel Anerkennung gefunden, und zahlreiche Internetnutzer loben ihn für seine Großherzigkeit.