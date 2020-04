BANGKOK: Damit die Fahrgäste der Bangkok Metro (MRT) auch in den Warteschlangen in den U-Bahnhöfen zum Schutz vor COVID-19 einen Mindestabstand zum Vordermann einhalten, wurden vor Schaltern, Fahrkartenautomaten, Liftanlagen und auf den Bahnsteigen farbige Markierungen auf dem Boden aufgetragen.

Die Menschen werden zudem aufgefordert, sowohl in den Stationen als auch in den Zügen eine Atemmaske zu tragen. Die Bangkok Metropolitan Administration (BMA) appelliert an die Menschen, sich diszipliniert zu verhalten und die Aufforderungen der thailändischen Gesundheitsbehörden zur Einhaltung der sozialen Distanz zu befolgen. Markierungen zur Abstandseinhaltung befinden sich in allen Stationen der Blue Line und Purple Line.