Von: Redaktion DER FARANG | 17.08.18

BANGKOK: Der Betreiber des Skytrains, Bangkok Mass Transit System (BTS), will so schnell wie möglich auf den Plattformen weiterer 14 Stationen Bahnsteigtüren zu den Schienen aufstellen.

Die Entscheidung fiel am Mittwoch, nachdem ein Fahrgast auf der Station Ratchathewi in Ohnmacht und auf den Schienenstrang gefallen war. Der Zugverkehr musste angehalten werden, die Frau konnte von Sicherheitsbeamten sicher auf die Plattform gebracht werden. Nach dem Vorfall wurde der Skytrain-Betreiber in den sozialen Netzwerken scharf kritisiert, er vernachlässige die Sicherheit der Kunden, hieß es. Neun der am meisten von Fahrgästen frequentierten Stationen haben bereits Bahnsteigtüren, so Siam, Asoke, Victory Monument und Chong Nonsee. Für elf Stationen auf der erweiterten Route nach Samut Prakan sei die Stadtverwaltung verantwortlich, heißt es beim BTS.