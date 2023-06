BANGKOK: Der amtierende Vorsitzende der Demokratischen Partei, Jurin Laksanawisit, teilte der Presse mit, dass er niemals ein Referendum über die Abspaltung der südlichen Region Thailands in einen unabhängigen Staat zulassen würde, da dies gegen die Verfassung verstoße.

Der tiefe Süden Thailands ist seit Jahrzehnten mit religiösen und ethnischen Konflikten konfrontiert.

Jurins Äußerungen erfolgten, nachdem eine in den drei südlichen Provinzen ansässige studentische Aktivistengruppe, die als „Pelajar Bangsa“ (nationale Studentenbewegung) bekannt ist, bei einem Seminar an der politikwissenschaftlichen Fakultät der Prince of Songkla University eine Abstimmung über die Abspaltung der Provinzen Yala, Pattani, Narathiwat und vier Bezirke in Songkhla von Thailand organisiert hatte.

Der Vorfall löste in der Gesellschaft Empörung aus, und die Sicherheitsbehörden erwägen die Einleitung rechtlicher Schritte gegen die Gruppe.

Jurin, der auch geschäftsführender stellvertretender Premierminister und Handelsminister ist, erklärte, dass eine Abspaltung oder sogar ein Referendum über die Abspaltung nicht durchgeführt werden könne, und berief sich dabei auf Abschnitt 1 der derzeitigen Verfassung, in dem es heißt: „Thailand ist ein einziges und unteilbares Königreich“.

Sollte ein solches Referendum abgehalten werden, müssten die Sicherheitsbehörden sofort eingreifen, so Jurin. Die Teilung eines Staates sei ein großes Problem, dem kein Land wie Thailand zustimmen würde, erklärte er.

Jurin lehnte auch entschieden ab, dass die thailändische Regierung Gespräche mit separatistischen Gruppen am Verhandlungstisch aufnimmt, da dies bedeuten würde, dass Thailand ihnen den gleichen Status wie dem Staat einräumt.

Er betonte, dass es wichtig sei, zwischen Dezentralisierung und Abspaltung zu unterscheiden.

Da es in den südlichen Provinzen bereits Kommunalwahlen gebe, seien diese bereits dezentralisiert wie andere Städte im Land auch.