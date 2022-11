BANGKOK: Nach den Spitzentreffen der Asean und der G20 reisen zahlreiche Staats- und Regierungschefs der Welt nach Bangkok weiter. Der Gipfel des weltgrößten Wirtschaftsforums APEC steht an - aber die Angst vor Protesten ist groß.

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen beginnt am Freitag in der thailändischen Hauptstadt Bangkok das zweitägige Gipfeltreffen der Staaten der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC). Das Gastgeberland will mögliche Proteste gegen die Regierung von Prayut Chan-o-cha verhindern, der 2014 durch einen Putsch an die Macht gekommen war. Im kommenden Jahr finden Wahlen statt. Das Treffen der 21 APEC-Mitgliedstaaten knüpft nahtlos an die Beratungen der Staats- und Regierungschefs der Asean-Länder in Kambodscha und den anschließenden G20-Gipfel auf der indonesischen Insel Bali an.

US-Außenminister Antony Blinken erhebt sein Glas während eines Arbeitsessens auf dem Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC) in Bangkok. Foto: epa/Jack Taylor

Zu den APEC-Staaten gehören unter anderem die führenden Wirtschaftsmächte USA und China. Für Peking ist der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping dabei, für Washington US-Vizepräsidentin Kamala Harris. Als einer der Ehrengäste nimmt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron teil.

Schwerpunkte beim letzten der drei wichtigen Spitzentreffen in Südostasien dürften der Kampf gegen den Klimawandel sowie gegen die steigenden Energie- und Lebensmittelpreise und die Störungen der Lieferketten sein, die durch Russlands Krieg gegen die Ukraine ausgelöst wurden. Wie aus Regierungskreisen in Thailand und Japan verlautete, werden die APEC-Staaten erstmals umfassende Ziele für Umwelt- und Klimafragen festlegen. Demnach wollen die Staats- und Regierungschefs unter dem Titel «Bangkok-Ziele» ein Konzept für eine grüne Kreislaufwirtschaft verabschieden. Ziel sei ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum für die Zeit nach der Covid-Pandemie, heißt es.

Der französische Präsident Emmanuel Macron (l.) schüttelt dem thailändischen Premierminister Prayuth Chan-ocha (r.) im Regierungsgebäude in Bangkok die Hand, 17. November 2022. Foto: epa/ Sakchai Lalit

Unklar dagegen ist, ob sich die Mitglieder angesichts der unterschiedlichen Ansichten in Bezug auf Russlands Krieg gegen die Ukraine auf eine gemeinsame Abschlusserklärung einigen können. Beim vorangegangenen G20-Gipfel auf Bali war dies gelungen. Russlands Präsident Wladimir Putin wird nicht teilnehmen. Auch dem Asean-Treffen und dem G20-Gipfel war er ferngeblieben.

In den APEC-Staaten lebt weit mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung. Der Block erwirtschaftet zusammen rund 60 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP). Die 1989 gegründete Organisation hatte sich zum Ziel gesetzt, im pazifischen Raum eine Freihandelszone einzurichten und durch den Abbau von Handelsbarrieren das Wirtschaftswachstum der Mitglieder zu stärken.

Thailändische Bereitschaftspolizisten patrouillieren an einer Kreuzung in der Nähe Veranstaltungsorts des Gipfels. Foto: epa/efe/Diego Azubel

Doch Kritiker beklagen, dass der Staatenbund an Zugkraft für eine Handelsliberalisierung verloren hat. Im Vergleich zu anderen inzwischen entstandenen regionalen Handelsabkommen falle die Apec zurück. Auch sind die Beschlüsse der Gruppe nicht bindend.

APEC: Riesige Wirtschaftsgemeinschaft rund um den Pazifik

Die 21 Mitgliedsstaaten der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) machen zusammen rund die Hälfte des Welthandels aus. Die 1989 auf Initiative Australiens gegründete Organisation hat sich zum Ziel gesetzt, im pazifischen Raum eine Freihandelszone einzurichten und durch den Abbau von Handelsbarrieren das Wirtschaftswachstum der Mitgliedstaaten zu stärken.

In den APEC-Ländern leben beiderseits des Pazifiks etwa 2,9 Milliarden Menschen (2020), oder weit mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung. Zusammen erwirtschaften die Nationen rund 60 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP). Dem Block gehören auch die beiden führenden Wirtschaftsmächte USA und China an. Die Differenzen zwischen den Giganten überschatten die Gipfeltreffen häufig. 2018 gab es in Papua-Neuguinea erstmals keine gemeinsame Abschlusserklärung. Als Schwäche der APEC gilt, dass ihre Beschlüsse nicht bindend sind.

Der APEC-Vorsitz wechselt jährlich. Im Jahr 2019 wurde das Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs in Chile wegen Unruhen in dem Land abgesagt. Die Treffen 2020 (in Malaysia) und 2021 (in Neuseeland) mussten wegen der Corona-Pandemie virtuell stattfinden. In diesem Jahr treffen sich die Spitzenpolitiker in Thailand erstmals wieder persönlich.

Die APEC-Staaten sind: Australien, Brunei, Chile, China, Indonesien, Japan, Hongkong, Kanada, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Papua-Neuguinea, Peru, Philippinen, Russland, Singapur, Südkorea, Taiwan, Thailand, USA und Vietnam.