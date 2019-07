Von: Björn Jahner | 07.07.19

Somchai Khunpluem, Vater vom amtierenden und auch ehemaligen Bürgermeister von Pattaya, starb mit 82 Jahren. Foto: The Nation

PATTAYA: Am 26. Juni herrschte eine ungewohnte Aufregung am Wat Chaeng Charoen in Saen Suk, ca. 40 Kilometer nördlich von Pattaya. Dutzende schwarze Limousinen mit dem Stern auf dem Kühler und andere Luxuskarossen fuhren im Schritttempo auf den Parkplatz des heiligen Ortes vor. Männer mit Knöpfen im Ohr hielten geschäftig Ausschau und eskortierten einflussreiche Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft vom Parkplatz zum Tempel. Ernste Mienen und Fotografen, wohin man schaute. Grund war die Einäscherungszeremonie von Somchai Khunpluem, auch bekannt als „Kamnan Poh“.