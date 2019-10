Von: Volker Klinkmüller | 25.10.19

PATTAYA: Eine wahrlich schlechte Überraschung: Statt seiner für Mitte des Monats angekündigten Ankunft in Pattaya kursierten am Abend des 15. Oktobers verstörende Sargfotos in den (un)sozialen Netzwerken, die unmissverständlich vom Tod des originären Sachsen kündeten: Egon Grünert war morgens auf dem Weg zum Krankenhaus von Angeles City auf den Philippinen verstorben!

Welche genaue medizinische Ursache auch immer sein letztes Stündlein schlagen ließ: Familienangehörige, langjährige Freunde und Bekannte mögen sich über Egons Verlust damit hinweg trösten, dass der Mitte Januar 80 Jahre alt gewordene Aussteiger ein derart bunt schillerndes und erfülltes Leben geführt hat, wie es die meisten in der doppelten oder gar dreifachen Zeitspanne nicht würden schaffen können…

Unvergessene Pionierzeiten auf Koh Mak: Mit seinem doppelstöckigem, hölzernen Fährboot „Neptune“ verbesserte Egon die Anbindung der entlegenen Insel an der Ostküste Thailands erheblich.

Egon lässt sich zweifellos zu den Pionieren der Farang-Gemeinde von Pattaya und des Thailand-Tourismus schlechthin zählen: Er röhrte bereits in seinen halboffenen, hochbeinigen Jeeps durch das Seebad, als die Naklua-Road noch ein schmales Asphaltband mit sandigen Seitenrändern war bzw. sich westliche Ausländer im exotischen Königreich per se noch nicht ans Steuer wagten – durchstreifte mit den urtypischen Pattaya-Vehikeln (wie es damals noch erlaubt war) sogar ganz Thailand.

Eine Entenfarm, eine Eisfabrik, allerlei Immobilien-Geschäfte oder sogar eine rotlichtige Open-Air-Bar (wie hieß diese doch gleich...?) in der Siebener zählten zu Egons mehr oder weniger erfolgreichen Versuchen, auch wirtschaftlich in exotischen Gefilden Fuß zu fassen. Später engagierte er sich unermüdlich bei der Erschließung Koh Maks, karrte die Urlauber sogar eigenhändig zur und über die Insel.

Seine Gutmütigkeit und Gutgläubigkeit waren nicht immer die besten Ratgeber: Oft half er strauchelnden Landsleuten mit kleinen oder auch größeren Krediten jovial aus der Patsche, ohne diese Gelder jemals wiederzusehen. Völlig ruiniert hatte ihn das erfreulicher Weise aber nie, denn Egons Energie und Elan waren schier unerschöpflich – auch wenn die ihm eigene Beharrlichkeit durchaus mal etwas Stirnrunzeln generieren konnte...

Die Gäste des von ihm mitbegründeten „Ao Kao Resorts“ chauffierte er gern höchstpersönlich per Traktor mit Anhänger durch die Gegend...

Dereinst in Wittgensdorf bei Chemnitz als Sohn eines Fleischermeisters geboren, hatte Egon bei DKW Simson KFZ-Mechaniker gelernt, um kurz vor dem Mauerbau nach Westdeutschland „rüberzumachen“. In Bielefeld brachte er es als Fuhr- und Tiefbau-Unternehmer, Kiesgruben-Betreiber und Konkurs-Abwickler zu Wohlstand. Anfang der 1980-er Jahre führte ihn seine stets unbändige Reiselust nach Thailand, ab 2004 kehrte er häufiger in die Heimat zurück, um seine betagten Eltern zu pflegen und das familieneigene Anwesen in ein Schmuckstück zu verwandeln.

Später zog es Egon zurück nach Pattaya und immer stärker auf die Philippinen, wo er sich abermals ein kleines Imperium erschuf. Auch im erhöhten Alter noch lasziv dem weiblichen Geschlecht zugetan (sowie manchem guten Schluck und schachtelweise Zigaretten), war er u.a. viermal verheiratet, hinterlässt mit Jens (52), Mirelle (22) und Dominik (12) insgesamt drei Kinder. Auch allen anderen Hinterbliebenen dürfte der Verstorbene in Erinnerung bleiben – als besonders energetisch, freundlich, frohgemut, humorvoll, gesellig und kumpelig, stets offen und ehrlich, so dass dieser Nach- einfach nur mit einem Ausruf zu beenden ist: Egon – es war schön mit Dir!