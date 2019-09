Von: Björn Jahner | 01.09.19

BANGKOK: Vier Jahre lang bekleidete Seine Exzellenz Ivo Sieber das Amt des Schweizer Botschafters in Thailand, Kambodscha sowie Laos und kann – wie er selbst sagt – auf eine inspirierende, aber auch intensive Zeit zurückblicken. Am 10. August trat Ivo Sieber zusammen mit seiner Gattin den Rückflug in die Schweiz an, um den Platz zu räumen für seine Nachfolgerin Ihre Exzellenz Helene Budliger Artieda.

Seine Exzellenz war als ein ausgesprochen geselliger Botschafter ohne Allüren bekannt, der stets einen engen Kontakt mit der Auslandsschweizer Gemeinschaft in seinen drei Zielländern pflegte. Seine Landsleute schätzten sehr, dass er stets ein offenes Ohr für ihre Wünsche oder Fragen hatte, selbst wenn die Vorstellungen der Residenten-Gemeinschaft über die Aufgaben ihrer Auslandsvertretung nicht selten weit von der Realität entfernt sind.

Ivo Sieber wird Südostasien auch in Zukunft treu bleiben. Denn der aus dem St. Galler Rheintal stammende Diplomat wurde zum neuen Schweizer Botschafter in Vietnam ernannt, wo er ab Herbst sein neues verantwortungsvolles Amt bekleiden wird, um die diplomatischen Beziehungen zwischen der Sozialistischen Republik und der Eidgenossenschaft zu pflegen und weiter auszubauen.

Enger Kontakt zu seinen Landsleuten

Thailand und die umliegende Region behalten Seine Exzellenz und seine Gattin noch lange in positiver Erinnerung, weshalb ein Wiedersehen – jedoch ohne diplomatischen Auftrag – nicht auszuschließen ist. Unvergessen bleiben Sieber natürlich die verschiedenen Schweizer Nationalfeiern, die das Botschaftsteam in enger Zusammenarbeit mit den Schweizer Vereinen in Bangkok, Phnom Penh, Siem Reap, Chiang Mai, Phuket und Hua Hin ausrichtete. Besonders stolz war Sieber, dass an den offiziellen Nationalfeiern in Bangkok und Phnom Penh auch die Schweizer Staatssekretärin, Frau Pascale Baeriswyl, teilnahm. Die offizielle Vertreterin der Schweiz befand sich vom 30. Juli bis 2. August 2019 auf Dienstreise in Kambodscha und Thailand, wo sie u.a. am jährlichen Außenminis­tertreffen der ASEAN-Staaten in Bangkok teilnahm und in Anwesenheit des kambod­schanischen Königs bei der Eröffnung des neuen Trakts für Herzoperationen des Kantha-Bopha-Krankenhauses in Phnom Penh mitwirkte.

Für die vielen wunderbaren Erfahrungen, Aktivitäten, Begegnungen und Eindrücke, die Ivo Sieber und seine Frau während ihrer Zeit in Thailand und den Nachbarländern erleben durften, möchte sich das Diplomatenehepaar beim Botschaftsteam in Bangkok sowie bei den DEZA-Koordinationsbüros in Vientiane und Phnom Penh bedanken, ebenso natürlich auch bei allen Schweizerinnen und Schweizern sowie Freunden der Eidgenossenschaft, die jeden Tag in ihren Residenzländern aktiv zur Stärkung der Beziehungen der Schweiz mit Thailand, Laos und Kambod­scha beitragen.

Frauenpower in der Schweizer Botschaft

Ihrer Exzellenz Helene Budliger Artieda, die im Dezember 2018 vom Bundesrat unter Vorbehalt der Erteilung des Agréments durch die thailändische Regierung zu seiner Nachfolgerin ernannt wurde, wünscht Ivo Sieber eine ähnlich erfüllte und befriedigende Tätigkeit in Bangkok, wie seine Frau und er es erleben durfte. Bis zu ihrem offiziellen Amtsantritt wird Pierre Hagmann als stellvertretender Missionschef die Geschäfte der Botschaft leiten.

DER FARANG bedankt sich bei Ivo Sieber für die stets gute Zusammenarbeit und wünscht dem Schweizer Diplomaten viel Erfolg bei seiner neuen Herausforderung in Vietnam. Seine Abschiedsmessage kann auf dem Facebook-Konto der Schweizer Botschaft (https://bit.ly/33KUhnZ) abgerufen werden.