Abschied vom Oma

Von: Ce-eff Krüger | 28.11.20

Callolo, meine Mutter hat angerufen. Die Oma liegt im Sterben."

"Das tut mir leid", antwortete ich, "was sollen wir tun?"

"Wir müssen sofort hinfahren, Callolo. Sie war für mich wie eine Mutter. Sie hat sich liebevoll um mich gekümmert, wenn meine Eltern auf den Reisfeldern waren. Als ich sie das letzte Mal sah, hat sie zu mir gesagt, sie würde immer für mich sorgen und auch nach ihrem Tod immer für mich da sein. Lass uns sofort fahren, Callolo. Vielleicht treffen wir sie noch lebend an, damit sie uns ihren Segen geben kann."

Ich verstand zwar nicht, wofür das gut sein sollte, willigte aber ein.

Als wir im Heimatdorf meiner Herzallerliebsten ankamen, war die Oma bereits tot, und die Vorbereitungen für die Verbrennung waren in vollem Gange.

Ich überschlug die anfallenden Kosten und hatte dabei ein mulmiges Gefühl: "Das wird uns einiges kosten", sagte ich zu Nai, aber sie winkte meine Bedenken lächelnd fort: "Keinen Satang wird uns das kosten, Callolo, alles verkauft."

"Hä?" Ich verstand gar nichts. "Könntest du mir das vielleicht erklären?"

Meine Herzallerliebste zögerte, bis sie sich endlich bequemte, ein paar Informationen abzugeben: "Also, es gibt da so eine, eine, wie soll ich sagen, eine Spieler-, eine Organisation von Spielern, okay, andere sagen eine Spieler-Mafia, ist mir ja auch egal."

"Und was ist damit?"

"Nun, die kaufen die Zeremonie auf und bezahlen alle Kosten."

"Das verstehe ich nicht."

"Wenn auf dem Tempelgelände eine Verbrennung stattfindet, dann ist das automatisch ein rechtsfreier Raum. Dort können dann Glücksspiele aller Art stattfinden, die ansonsten verboten sind, ohne dass die Polizei einschreitet."

"Was bedeutet das?"

"Was ist daran so schwer zu verstehen, Callolo? Die Organisatoren laden dann landesweit die Berufs-Gambler ein, und dann geht es tagelang um sehr viel Geld. Die Kosten für die Verbrennungsfeierlichkeiten zahlen sie aus der Portokasse."

Beim Rundgang über das Tempelgelände konnte ich mich davon überzeugen.

Die Oma war in der Tempel-Halle aufgebahrt, der größte Teil der Familie war anwesend, aß und trank, während etwas abseits die Zocker schon ihre Spiele machten. Sie hielten nur kurz inne, als die Mönche den Sarg in den Ofen schoben. Danach erklang Musik, rundum wurde Whisky gereicht, und meine Herzallerliebste war plötzlich verschwunden. Ich wurde von der ganzen Sippe beschlagnahmt, die mich mit Glücksbändern und Whisky versorgte. Ich glaube, es war schon ziemlich spät, als Nai wieder zu uns stieß: "Schau mal, Callolo, das habe ich gewonnen." Sie hielt mir ein dickes Bündel mit 1000-Baht-Scheinen hin. Ich schaute sie an und hatte wieder nichts verstanden.

"Erinnerst du dich nicht daran, dass meine Oma mir versprochen hat, immer für mich zu sorgen?"

"Und deshalb?"

"Klar, deshalb habe ich gespielt und gewonnen."

Mir war nicht ganz wohl dabei. Ich befürchtete, dass sie es dabei nicht bewenden lassen würde, denn ihre Spielwut war mir nur allzu vertraut. Meine Befürchtungen erfüllten sich schneller, als ich es ahnte. Im Gefühl ihrer absoluten Siegessicherheit spielte meine Herzallerliebste weiter, ohne dass ich davon etwas mitbekam, und dabei verlor sie mehr, als sie vorher gewonnen hatte. Berufszocker wissen eben, wie man Laien ausnimmt.

"Hat deine Oma dir keinen Tipp gegeben, wann du aufhören musst?"

"Mach die keine Sorgen, Callolo, die Oma wird’s schon richten."

Zwei Reisfelder hatte meine Herzallerliebste geerbt. Die verspielte sie, neben dem vorher gewonnenen Geld, in einer einzigen Nacht. Aber das erfuhr ich erst auf unserer Heimfahrt. In der letzten Nacht, in der das ganze Dorf feierte, war Nai noch einmal ins große Spiel eingestiegen und hatte haushoch gewonnen. Ich war richtig erschrocken, als sie mir die dicken Geldbündel zeigte.

"Die Gauner haben mich am Anfang betrogen", sagte sie, "aber als ich das begriffen hatte, habe ich sie mit ihren eigenen Mitteln geschlagen. Und jetzt kaufen wir uns ein neues Auto."

"Und deine Reisfelder?"

"Die habe ich auch zurückgewonnen."

Ich konnte nur noch staunen über meine Herzallerliebste. Sie schmiegte sich an mich und flüsterte mir ins Ohr: "Jetzt kann uns gar nichts mehr passieren, Callolo, jetzt haben wir eine Verbündete im Jenseits. Die Oma wird immer für uns sorgen."

"Das ist ja großartig", antwortete ich und dachte dabei an meine Rente, für den Fall, dass der Beistand von Oma vielleicht doch nicht so sicher ist wie meine Herzallerliebste glaubt.