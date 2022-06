BANGKOK: Das Ministerium für öffentliche Gesundheit will das Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) auf seiner nächsten großen Sitzung zur Abschaffung der Thermoscans an Flughäfen und in der Öffentlichkeit aufrufen, da die Zahl der Covid-19-Fälle weiter rückläufig ist.

Rungrueng Kitphati, Vorsitzender der Intelligence Unit des Gesundheitsministeriums, sagte gegenüber der Presse, dass die Fälle täglich zurückgingen. Er wies auch darauf hin, dass Thermoscans Patienten mit leichten Symptomen oder Patienten, die Fieberpillen einnehmen, nicht erkennen könnten.

Dr. Rungrueng betonte, dass Thermoscans sehr ungenaue oder sogar falsche Ergebnisse liefern und dass es wenig bis gar keine wissenschaftlichen Beweise für ihre Wirksamkeit gibt, so dass eine Politik der Abschaffung dieser Geräte sinnvoll wäre, wie es das Vereinigte Königreich, Singapur, die USA und Kanada bereits getan haben.

„Die Temperaturmessung auf Flughäfen kann andere Sicherheitsmaßnahmen beeinträchtigen und zu Unannehmlichkeiten für die Reisenden führen. Für die Menschen ist es wichtiger, sich eine Auffrischungsimpfung zu besorgen, Masken zu tragen, die Hände zu desinfizieren und sich sozial zu distanzieren“, sagte er.

Der stellvertretende Ministerpräsident und Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul hat unterdessen gerade eine sechste Dosis erhalten, nachdem er bereits zwei Sinovac, zwei AstraZeneca und eine Pfizer-Impfung erhalten hatte. Er sagte, dies geschehe zu seiner Sicherheit, da er viele Menschen treffe, heißt es auf seiner Facebook-Seite.

Gesundheitsminister Anutin sagte, er wolle auch die Effizienz und Sicherheit des Impfstoffs zeigen, da er darauf bestehe, dass die Impfung der Schlüssel zum Schutz vor schweren Krankheiten und dem Tod durch Covid-19 sei.

Es wurde auch berichtet, dass Dr. Suchatvee Suwansawat, ein weiterer Gouverneurskandidat der Demokratischen Partei in Bangkok, bekanntgab, dass er sich mit Covid-19 infiziert habe, seine Symptome seien jedoch mild.