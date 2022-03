Foto: The Nation

BANGKOK. Die Regierung wird zur Abschaffung des bei Reisenden unpopulären „Thailand Pass“ ab dem 1. Juni 2022 aufgefordert, teilte Thailands Minister für Tourismus und Sport Phiphat Ratchakitprakarn am Donnerstag der Presse mit.

Nach Aussage von Khun Phiphat würde die Abschaffung des „Thailand Pass“ die Einreisezahlen wieder auf das Level von Vor-Corona-Zeiten bzw. auf den Stand des Jahres 2019 bringen.

Wenn die Regierung den Vorschlag annimmt, müssten sich Reisende nicht mehr für den „Thailand Pass“ online registrieren, der derzeit im Rahmen der „Test & Go“-, „Sandbox“- und „Happy Quarantine“-Einreiseprogramme erforderlich ist.

Khun Phiphat informierte die Presse auch, dass er der Regierung vorgeschlagen hat, den bei der Einreise bisher obligatorischen RT-PCR-Test durch einen ATK-Schnelltest zu ersetzen. Er merkte jedoch an, dass die endgültige Entscheidung in dieser Angelegenheit beim Ministerium für öffentliche Gesundheit liegen sollte.

Khun Phiphat folgend wird sein Ministerium der Regierung diesen Vorschlag über das Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) unterbreiten, das von Premierminister Prayut Chan-o-cha geleitet wird, und zwar im Rahmen der geplanten Lockerung der Covid-19-Präventivmaßnahmen für die Wiedereröffnung des Landes.

„Wir [Anm. d. Red.: Thailand] sind wie ein Hase, der schneller läuft als andere. Was sollen wir tun, um die Demütigung zu vermeiden, von einer Schildkröte überholt zu werden? Das Ziel für den thailändischen Tourismus ist es, weltweit führend zu werden“, betonte Khun Phiphat.

Sein Vorschlag kam inmitten wachsender Forderungen aus der Tourismusbranche nach der Abschaffung des erforderlichen „Thailand Pass“.

Auf einer Generalversammlung der Association of Thai Travel Agents (ATTA) am Donnerstag erklärte Khun Phiphat, dass sein Ministerium nach den langen Songkran-Feiertagen Mitte April dem CCSA vorschlagen werde, die RT-PCR-Testpflicht für ankommende Reisende ab dem 1. Mai aufzuheben. Er fügte hinzu, dass nur noch ein vom Krankenhaus bescheinigtes ATK-Ergebnis erforderlich sein sollte, um Thailands derzeit lahmenden Tourismus anzukurbeln.

Der Vorschlag für eine weitere Lockerung der Covid-19-Präventivmaßnahmen würde jedoch nur eingereicht werden, wenn die Zahl der täglichen Covid-19-Neuinfektionen 60.000 Fälle nicht übersteigt, einschließlich der ATK-Ergebnisse, und die Zahl der Todesfälle unter 100 pro Tag liegt, betonte Khun Phiphat.

Derzeit müssen sich Reisende am Tag ihrer Ankunft in Thailand einem RT-PCR-Test und am fünften Tag einen ATK-Selbsttest unterziehen. Zuvor mussten sie spätestens drei Tage vor ihrem Abflug nach Thailand ein negatives Ergebnis eines RT-PCR-Tests vorweisen.