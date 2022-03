BANGKOK: Die Regierung plant die Aufhebung des RT-PCR-Tests 72 Stunden vor Reisebeginn, der bisher noch im Rahmen des „Test & Go“-Modells vorgeschrieben ist.

Dr. Kiattiphum Wongrajit, Staatssekretär im Ministerium für öffentliche Gesundheit, sagte gegenüber der Presse, das Ministerium werde die Lockerung bestimmter Anforderungen vor der Einreise nach Thailand auf der großen Sitzung des Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) am Freitag vorschlagen.



Wenn das CCSA dem Vorschlag zustimmt, könnten Reisende in naher Zukunft nach Thailand reisen, ohne 72 Stunden vor Abflug einen RT-PCR-Test absolvieren zu müssen. Stattdessen müssten sie dann nur noch einen RT-PCR-Test bei der Ankunft in Thailand und einen Antigen-Selbsttest am fünften Aufenthaltstag durchführen.



Der Vorschlag sieht darüber hinaus die Senkung des Krankenversicherungsschutzes für ausländische Besucher von mindestens 50.000 US-Dollar auf 10.000 US-Dollar vor, informierte Dr. Kiattiphum.



Er wird dem CCSA auch einen Plan zur Herabstufung der Covid-19-Pandemie in eine endemische Krankheit einreichen. Die Herabstufung zur endemischen Krankheit wird zu Änderungen in der Art und Weise führen, wie die Krankheit bekämpft wird und wie die Menschen betreut werden, während soziale und rechtliche Beschränkungen, die während der Pandemie erlassen wurden, überarbeitet werden, um den aktuellen Umständen gerecht zu werden, erklärte Dr. Kiattiphum.



Insbesondere werde die Regierung die Notstandsverordnung, die zur Covid-19-Eindämmung erlassen wurde, durch das Gesetz über übertragbare Krankheiten ersetzen, um die Gesellschaft auf die Post-Pandemie-Phase vorzubereiten, sagte er. Möglicherweise müsse die Regierung aber auch auf die Ankündigung der Weltgesundheitsorganisation warten, Covid-19 zu einer endemischen Krankheit herabzustufen, informierte er.



Dr. Kiattiphum sagte, dass das Nationale Komitee für übertragbare Krankheiten einen Plan für das Covid-19-Management genehmigt hat, der in vier Phasen unterteilt ist, die mit der vollständigen Wiedereröffnung des Landes und der Herabstufung von Covid-19 zu einer endemischen Krankheit übereinstimmen. Der Plan wird auch auf der CCSA-Sitzung am Freitag erörtert. Dieser Schritt erfolgt, nachdem Thailands Nachbarländer begonnen haben, ihre Einreisebestimmungen zu lockern, um ausländische Touristen zu begrüßen. Er sagte, dass die Herabstufung von Covid-19 zu einer endemischen Krankheit und die Lockerung der Beschränkungen schrittweise erfolgen müssen, vorausgesetzt, es gibt keine neuen Mutationen des Virus, die eine ernsthafte Bedrohung darstellen.