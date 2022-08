BANGKOK: Das Gesundheitsministerium erwägt die Abschaffung des Isolationssystems in Krankenhäusern und Hotels für die Behandlung von Covid-19-Patienten, da die meisten Infizierten jetzt in ambulanter Selbstisolation (OPSI) behandelt werden.

Dr. Thares Krainairawiwong, Generaldirektor der Abteilung für die Unterstützung des Gesundheitswesens, informierte am Mittwoch die Presse, man plane die Unterbreitung des Vorschlags an Thailands Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul und erwarte, dass er bis zum 1. September 2022 offiziell bekanntgegeben werde.

Laut Dr. Thares habe die jüngste Erhebung ergeben, dass nur noch 11 Krankenhäuser und sechs Hotel-Isolierzentren geöffnet seien, verglichen mit 76 Krankenhäusern und 31 Hotel-Isolierzentren, die zur Verfügung standen, als der Covid-19-Ausbruch in Thailand im vergangenen Jahr seinen Höhepunkt erreicht hatte. Diese 17 Einrichtungen, die noch geöffnet sind, haben zusammen eine Kapazität von nur 4.720 Betten.

„Derzeit haben die meisten infizierten Patienten nur leichte oder gar keine Symptome und können im Rahmen des OPSI-Systems oder durch häusliche Isolierung behandelt werden, so dass der Bedarf an diesen Krankenhäusern und Hotelisolierungen immer geringer wird“, fügte er hinzu.

Dr. Thares folgend haben können sich Covid-19-Patienten neben dem OPSI-System auch über das Telemedizinsystem des National Health Security Office (NHSO) behandeln lassen.

Derzeit hat das NHSO drei Anwendungen für die Behandlung von Covid-Patienten in Auftrag gegeben. Dabei handelt es sich um „Clicknic“, das sich auf Patienten in gefährdeten Gruppen konzentriert (über 60-Jährige oder Patienten mit einer von acht Grunderkrankungen), „Good Doctor Technology“ und „MorDee“, die nur „grüne“ Patienten oder Patienten mit leichten Erkrankungen akzeptieren. In Zusammenarbeit mit der Metropolverwaltung von Bangkok (BMA) installiert das NHSO darüber hinaus Covid-19-Kioske in Einkaufszentren und Gemeindezentren, wo infizierte Personen bequem eine Diagnose erhalten und von Ärzten ein Rezept bekommen können.