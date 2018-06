Von: Redaktion DER FARANG | 06.06.18

STUTTGART (dpa) - Beim Autobauer Daimler hat sich der Zuwachs der Verkäufe im Mai etwas abgeschwächt.

Im vergangenen Monat brachte die Stammmarke Mercedes-Benz 198.187 Fahrzeuge und damit 2,3 Prozent mehr an die Kunden als im Vorjahresmonat. Dies teilte das Dax-Unternehmen am Mittwoch in Stuttgart mit. Im bisherigen Jahresverlauf ist das Wachstum mit 5,4 Prozent größer.

Zuletzt gab es einen Dämpfer auf dem deutschen Heimatmarkt, der gute Lauf im größten Einzelmarkt China hält Daimler aber weiter auf Kurs. Die Oberklasse-Rivalen BMW und Audi legen ihre Zahlen noch vor.

Bei der Kleinwagenmarke Smart ging der Absatz im Mai zurück, damit betrug das Plus der Pkw-Sparte insgesamt 1,9 Prozent auf 209.796 Wagen. Smart hat seit längerem eine Durststrecke, in diesem Jahr gingen die Verkäufe bisher um 8,5 Prozent zurück. Die Marke wird derzeit zum reinen Elektroanbieter umgebaut. Die langjährige Chefin Annette Winkler hört Ende September an der Smart-Spitze auf.