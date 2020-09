KANCHANABURI/KOH SAMUI: Aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus haben zahlreiche Thais ihren geplanten Aufenthalt am kommenden langen Wochenende in der Provinz Kanchanaburi abgesagt. Koh Samui rechnet hingegen mit einem so großen Zustrom an Touristen, dass die Bangkok Airways und Fähren ihr Angebot verdoppelt haben.

In Thong Pha Phum, dem Grenzbezirk von Kanchanaburi zu Myanmar, wurden laut dem Bürgermeister die meisten Hotelreservierungen storniert. Viele Menschen hätten begonnen, ihre Urlaubspläne zu ändern, nachdem die Ban-Kai-Yae-Schule wegen Coronavirus geschlossen wurde. Drei Schüler von burmesischen Migranten hatten nach dem Grenzübertritt nach Thailand Fieber bekommen. Die Schule wurde gereinigt und wird nächste Woche wieder geöffnet. Der jüngste Anstieg der Coronavirus-Fälle in Myanmar hat viele Menschen in den an das Land angrenzenden thailändischen Distrikten in Sorge versetzt. Andere Bezirke in Kanchanaburi erwarten weiterhin Touristen. Der Drei-Pagoden-Pass an der Grenze zu Myanmar ist für Besucher geöffnet.

Nach Medienberichten fahren viele Menschen an den kommenden vier freien Tagen in den Süden. Die Provinz Surat Thani, zu der die beliebten Inseln Koh Samui, Koh Phangan und Koh Tao gehören, wird laut der thailändischen Tourismusbehörde voraussichtlich 27.000 Besucher haben. Die „We Travel Together"-Kampagne der Regierung mit Ermäßigungen für Hotelunterkünfte und Flugtickets nach Koh Samui ermutigt die Thais zum Reisen. Sowohl die Bangkok Airways als auch die lokalen Fährbetreiber haben ihr Angebot für das Feiertagswochenende verdoppelt, heißt es beim Tourismusverband von Koh Samui.