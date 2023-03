Von: Björn Jahner | 30.03.23

Viele Bars aus der Soi 33 in Naklua ziehen verstärkt in die Soi 18 um. Im Bild die „Up 2 You Bar“. Foto: Jahner

PATTAYA: Die Nachricht des Landlord, dass nun auch alle Pächter auf der rechten Seite der Soi 33 in Naklua, jahrzehntelang bekannt als die „deutsche Meile“, im Juni – einige sogar schon im Mai – ihre Koffer packen müssen, hat Bewegung in das Nachtleben im Norden der Stadt gebracht.

Die drohende Abrisswelle hat dazu geführt, dass momentan viele Bar-Besitzer aus der Soi 33 in die Soi 18 umziehen. So wird momentan in der „Soi Wongamat“, wie die zum gleichnamigen Strand hinabführende Soi 18 in Naklua auch genannt wird, fast jede Woche eine neue Bar-Eröffnung – oder besser gesagt: Bar-Wiedereröffnung – gefeiert, denn unter den „neuen“ Lady-Bars in der Soi 18 sind viele „alte“ Gesichter.

„Oma“ (2. v. r.) und „Nashville-Lars“ (l.) auf der Eröffnungsfeier der „Up 2 You Bar“. Foto: Jahner

Unter anderem ist vor wenigen Tagen „Oma“ mit ihrer bestens bekannten Up 2 You Bar von der Soi 33 in die Soi 18 – direkt gegenüber vom „Klein Heidelberg“ – umgezogen. Das wurde natürlich mit einer fröhlichen Party mit Musik und Shows gefeiert.

Am Mittwoch wurde die (Wieder)Eröffnung der Pen Bar in der Soi 18 gefeiert. Foto: Jahner

Auch die bei deutschsprachigen Touristen wohlbekannte Pen Bar ist in die Soi 18 umgezogen – und zwar in den alten Standort der ehemaligen „TJ’s Music Bar“, die wiederum an die Naklua Road umgezogen ist, in direkter Nachbarschaft zu Aes und Staubis neuer Pit Bull Lounge & Bar, gegenüber dem Windmill Resort, mit ihrer allseits beliebten Fassbier-Promotion am Nachmittag.

Die neue Pit Bull Lounge & Bar befindet sich in bester Lage an der Naklua Road. Foto: Jahner

Aus allen Nähten platzt fast jede Nacht die Blue Marlin Bar von Sunny und Michael. Der „Platzhirsch der Soi Wongamat“ (ggü. Romeo Hotel) hat mit seinem Mix aus ausgelassenen Partys und unterhaltsamen Bar-Girls die Herzen der Touristen nach der Wiedereröffnung Thailands im Sturm erobert.

Nette Girls, kühle Drinks und viele Partys gehören zum Erfolgsrezept der Blue Marlin Bar. Foto: Jahner

Die sich fortsetzende Abrisswelle in dem Gebiet Naklua Road Soi 33 bis Kreisverkehr ist der nächste Schritt der Transformation Nakluas in das neue Shopping- und Hotel-Viertel der Stadt im gehobenen Segment der nahen Zukunft.

Die gute Nachricht: Fast alle betroffenen Unternehmen, darunter das Bazi & Leckerle oder der Best Supermarket, bleiben Naklua treu und eröffnen schon bald an neuen Standorten an der Naklua Road.