Beide Inseln sind für ihre traumhaften Strände bekannt. Foto: The Nation

PHANG-NGA: Die Behörden in Phang Nga haben am Dienstag (28. April 2020) bekanntgegeben, dass die Abriegelung sowohl im Inselbezirk Koh Yao als auch im Inselunterbezirk Koh Yao Yai mit sofortiger Wirkung aufgehoben wird, nachdem auf beiden Eilanden in den vergangenen 14 Tagen keine neuen COVID-19-Fälle nachgewiesen wurden.

Die Entscheidung wurde auf der Facebook-Seite des des Gesundheitsamtes der Provinz Phang-Nga veröffentlicht. Die Aufhebung der Abriegelung hat zur Folge, dass beide Inseln wieder zugänglich sind. Das heißt: Die Menschen dürfen wieder von den Inseln ans Festland reisen und umgekehrt, vom Festland auf die Inseln. Die Reisefreiheit ist jedoch auf die Provinz Phang-Nga beschränkt.

Nicht aufgehoben ist jedoch die landesweite nächtliche Ausgangssperre von 22.00–04.00 Uhr, die deshalb weiterhin auch auf Koh Yao und Yao Yai gilt. Alle Geschäfte auf den beiden Inseln müssen weiterhin spätestens um 22.00 Uhr schließen.

Koh Yao und Koh Yao Yai wurden ursprünglich am 9. April abgeriegelt, um die Ansteckung mit dem Coronavirus einzudämmen.