Von: Björn Jahner | 30.04.23



BANGKOK: „Ice Magic: Fantasy On Ice“, präsentiert von Apollo Entertainment Media, wird noch bis zum 16. Juli 2023 in Bangkok für Abkühlung sorgen – bei Minusgraden und echten Eis- und Schneeaktivitäten.

Die Veranstaltung findet im The Market Bangkok statt und ist der allererste Auftritt des Winterspielplatzes in Thailand. Es wird auch die größte Pop-up-Eis- und Schneeattraktion sein, die jemals in diesem Land errichtet wurde.

Das Zelt mit einer Höhe von 11,5 m und einer Fläche von 3.000 qm ist in Eis- und Schneezonen mit jeweils einzigartigen Attraktionen unterteilt. „Ice Magic: Fantasy On Ice“ ist seit 2008 ein kultiger jährlicher Event in Peking, der jedes Jahr mit dem ersten Schneefall in Peking stattfindet (außer in den Jahren während der Pandemie). Apollo Entertainment Media hat die Veranstaltung bereits im Dezember 2022 nach Singapur gebracht und plant, sie in weitere Länder der Region zu bringen.

Tickets für „Ice Magic: Fantasy On Ice“ sind ab sofort erhältlich. Mehr erfahren Sie unter Apolloentmedia.