Von: Björn Jahner | 21.07.21

PATTAYA: Im Bramburi Restaurant in Naklua findet an jedem Mittwoch ein Schnitzeltag statt – derzeit wegen der verschärften Corona-Beschränkungen jedoch nur zur Abholung oder per Lieferung:

Mittwoch, 21. Juli 2021:

Schnitzeltag

Schnitzel mit Beilage und Soße nach Wahl

Großes Schnitzel mit Beilage und Soße nach Wahl 169 B

Riesenschnitzel mit Beilage und Soße nach Wahl 199 B

Reservierung & Bestellung unter der Rufnummer

094-761.4828

Alle Gerichte werden derzeit nur zum Mitnehmen oder zur Lieferung angeboten. Lieferservice via HungryNow.

Bramburi Restaurant, Naklua Road Soi 12. Standort auf Google Maps. Mehr Angebote auf Facebook.