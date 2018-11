Von: Redaktion DER FARANG | 12.11.18

BAGKOK: Abhisit Vejjajiva wird die Demokratischen Partei in die Parlamentswahlen führen.

Auf der Generalversammlung der ältesten politischen Partei des Landes am Sonntag im Miracle Grand Convention Hotel wurde Abhisit zum Parteichef gewählt. Zuvor hatte der ehemalige Vorsitzende bei einer Mitgliederbefragung mit 67.505 die meisten Stimmen erhalten, gefolgt von Warong Dechgitvigrom (57.689) und Alongkorn Ponlaboot (2.285). Warong gratulierte Abhisit und sagte, der neue Vorsitzende werde in der Lage sein, die Partei zum Wahlsieg zu führen. Neben dem Parteichef stimmte die Versammlung am Sonntag auch für die Wahl anderer Vorstandsmitglieder. So wurde der amtierenden Generalsekretär Chuti Krairiksh in seinem Amt bestätigt. Weiter wurden 13 stellvertretende Parteichefs für fünf Regionen und acht Gebiete gewählt. Die meisten von ihnen sind etablierte Unternehmer.