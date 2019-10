Von: Redaktion DER FARANG | 04.10.19

PATTAYA: Ein Brite, der in Pattaya wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung seiner thailändischen Freundin verhaftet und später in sein Heimatland abgeschoben wurde, ist in Großbritannien wegen Drogendelikten zu vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden.

Der 27-Jährige aus Worcester wurde seit Januar 2018 in Thailand festgehalten, weil er am Tod der thailändischen Frau beteiligt sein sollte, die von einem Zimmerbalkon in die Tiefe gefallen war. Der Brite floh, stahl Fahrrad und Handy seiner Freundin und wurde am nächsten Tag in einer Bar in Pattaya verhaftet. Seine Freilassung geschah im Rahmen eines Amnestieprogramms. In Großbritannien wurde er wegen Drogenstraftaten vor Gericht gestellt und jetzt verurteilt. Er hatte 15 Monate bei der britischen Armee gedient und war 2011 entlassen worden. Im folgenden Jahr wurde er wegen Vergewaltigung und Körperverletzung zu vier Jahren und neun Monaten verurteilt.