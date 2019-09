Abgeordneter soll Mord in Auftrag gegeben haben

KHON KAEN: Das Provinzgericht hat am Dienstag den Abgeordneten der Partei Pheu Thai für den Wahlkreis Khon Kaen wegen Anstiftung zum Mord zum Tode verurteilt.

Der stellvertretende Vorsitzende der Partei Pheu Thai, Chusak Sirinil, sagte nach der Urteilsverkündung, Nawat Tohcharoensuk werde so lange sein Mandat behalten, bis der Gerichtsprozess abgeschlossen sei. Der Politiker will gegen das Urteil in die Berufung gehen. Das Gericht sah es als bewiesen an, dass Nawat Tohcharoensuk den stellvertretenden Chef der Provinzverwaltung von Khon Kaen vor sechs Jahren mit mehreren Schüssen töten ließ. Das Opfer hatte eine Affäre mit seiner Frau. Im Januar 2017 verurteilte das Berufungsgericht fünf an der Tat beteiligte Männer zum Tode und wandelte die Strafe in lebenslange Haft um. Der 52-jährige Nawat sah sich am 3. April letzten Jahres einem Haftbefehl gegenüber. Er tauchte unter, stellte sich aber am 23. April der Polizei. Er wurde gegen eine Kaution von 2 Millionen Baht freigelassen. Nawat betrieb früher ein Baugeschäft im Bezirk Nong Rua und war leitender Angestellter der Provinzverwaltung Khon Kaen. Ihm wird weiter vorgeworfen, am 10. September in der Parteizentrale einen Kollegen tätlich angegriffen zu haben.