Abgeordneter drängt auf südliche Landbrücke

Von: Björn Jahner | 21.09.23

Fischerdorf an der Küste von Chumphon am südlichen Golf von Thailand. Foto: photoaliona/Adobe Stock

CHUMPHON: Ein Mitglied der Koalitionspartei United Thai Nation (UTN) hat die Regierung dazu aufgefordert, das Mammutprojekt der südlichen Landbrücke mit Nachdruck voranzutreiben, um die wirtschaftliche Prosperität in der Region zu fördern.

Wichai Sudsawat, UTN-Abgeordneter aus Chumphon, äußerte seine Besorgnis über den gegenwärtigen Status des Projekts während einer Parlamentssitzung am Mittwoch (20. September 2023). Er betonte, dass dieses Projekt von entscheidender Bedeutung für die Lebensgrundlage der Menschen in seinem Wahlkreis sei.

Die vorherige Regierung hatte bereits Fortschritte bei diesem Projekt erzielt, das in die UTN-Initiative zur Verbesserung der Konnektivität in verschiedenen Bereichen – sowohl in der Land- als auch in der Wasserinfrastruktur – sowie zur Förderung des wirtschaftlichen Wohlstands im Süden des Landes passt.

Der geplante Ausbau ist integraler Bestandteil des südlichen Korridors, welcher Teile der Provinzen Chumphon, Ranong, Surat Thani und Nakhon Si Thammarat umfasst, betonte Sudsawat.

„Ich appelliere an den Premierminister und die Mitglieder des Kabinetts, sich mit vollem Einsatz diesem Mammutprojekt zu widmen“, erklärte er. „Die UTN ist davon überzeugt, dass dieses Vorhaben viele der Herausforderungen im Süden bewältigen und den Warenverkehr zwischen Prachuap Khiri Khan und der südlichsten Region des Landes erleichtern wird.“

Sudsawats Äußerungen folgen auf die Ankündigung des Verkehrsministers Suriya Jungrungreangkit in der vergangenen Woche, wonach das Projekt mit erheblichen Investitionskosten verbunden ist. Der Minister betonte, dass auch andere Aspekte wie Umweltbelange und die Kosteneffizienz berücksichtigt werden müssen.

Das südliche Landbrückenprojekt würde die Andamanensee und den Golf von Thailand über die Provinzen Ranong und Chumphon verbinden.

Dies ist lediglich der jüngste von zahlreichen Vorschlägen, die seit mehr als vier Jahrzehnten auf dem Tisch liegen, um den Verkehr und Handel zwischen der Andamanensee und dem Golf von Thailand zu verbessern. Die meisten dieser Vorhaben sahen die Errichtung von Häfen auf beiden Seiten, teilweise sogar mit dazugehörigen Industrie- oder Gewerbegebieten, sowie eine Straßen- und Schienenverbindung zur einfachen Beförderung von Waren zwischen den beiden Häfen vor.

In der Vergangenheit wurde jedoch vielfach Widerstand seitens der örtlichen Bevölkerung aus Umweltgründen laut, was dazu führte, dass viele dieser Projekte ins Stocken gerieten.