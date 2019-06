Von: Redaktion DER FARANG | 08.06.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Parlamentspräsident Chuan Leekpai plant für die Veteranen und neuen Abgeordneten Schulungen zu Regeln und Vorschriften des Parlaments.

Die Lehrgänge werden für zwei Gruppen von Abgeordneten abgehalten, für neue Abgeordnete und für Veteranen. Die erste Gruppe wird zwei Tage lang trainiert. Die Schulung zielt darauf ab, sie über die Regeln und Vorschriften der parlamentarischen Sitzungen zu informieren. So sollen sie ihre Rechte und Pflichten kennenlernen, damit Sitzungen reibungslos verlaufen, erläuterte Somboon Uthaiwienkul, Chuans designierter Sekretär. Chuans Ankündigung folgt der Sitzung von Abgeordneten und Senatoren am Mittwoch zur Wahl des neuen Premiers, die in den sozialen Medien häufig kritisiert wurden. Einige neue Abgeordnete weigerten sich, den Anweisungen von Chuan, einem erfahrenen Abgeordneten und früheren Premierminister, Folge zu leisten. Ein Abgeordneter bat Chuan um Erlaubnis zu sprechen, als ein anderer sprach. Chuan wies darauf hin, dass der Politiker warten müsse, bis er die Erlaubnis erhalte.