Von: Björn Jahner | 05.02.23

SATTAHIP: Mit einem abwechslungsreichen Konzept, viel PS im Blut und einem breitgefächerten kulinarischen Angebot hat The Bikers Café Thailand in Sattahip nahe Pattaya die Herzen von großen und kleinen Motorradfans im Sturm erobert. Und dass die Fangemeinde des erfolgreichsten Motorrad-Themenrestaurants der Ostküste groß ist, davon konnte man sich im vergangenen Jahr bei den monatlichen Motorrad-Events überzeugen, die auch dieses Jahr fortgesetzt werden.

Nach dem großen Erfolg im Vorjahr organisiert The Bikers Café Thailand in Sattahip auch dieses Jahr wieder abwechslungsreiche Motorrad-Themen-Events, bei denen sich alles um schwere Maschinen und viele Pferdestärken dreht. Abgerundet wird jeder Event mit einem umfangreichen Buffet mit vielen thailändischen und westlichen Speisen zum günstigen Preis – schließlich macht Biken nicht nur Spaß, sondern auch großen Hunger!

Die beliebten Motorrad-Themen-Events erweisen sich als Publikumsmagneten und ziehen stets Hunderte Biker an.

Schlemmen und Probefahren

„Die Idee ist einerseits, dass sich die Motorrad-Freunde im The Bikers Café Thailand in Sattahip treffen. Es entstehen so viele neue Kontakte untereinander, wir bieten ein vielseitiges Western- und Thai-Buffet an. Und wenn die Motorrad-Marke dann noch vor Ort einen Ausstellungsstand mit Testfahrzeugen anbietet, ist das eine perfekte Ergänzung“, erklärt Martin Koller das Konzept seiner erfolgreichen Event-Reihe. „Das Schöne an unseren Events ist, dass jeder anders ist. Die Vielfalt der Motorrad-Marken mit allen Modellen ist schließlich riesig“, fügt Martin Koller hinzu.

Vereint im The Bikers Café

Für hungrige Biker ist das Buffet der Höhepunkt.

Auffallend bei allen sogenannten „Biker-Meets“ ist, dass nicht nur Motorradclubs (MCs) an der Veranstaltung teilnehmen, sondern Motorrad-Freunde generell. „Ein Großteil unserer Gäste ist nicht in Motorclubs involviert, sondern unternimmt mit Gleichgesinnten gemeinsame Ausfahrten oder auch allein“, informiert Martin Koller. Das Ergebnis ist eine herrlich entspannte und familiäre Atmosphäre.

The Bikers Café Thailand befindet sich direkt an der Sukhumvit Road in Plutaluang in Sattahip und hat mittwochs bis freitags von 11.45–21.00 Uhr sowie samstags und sonntags von 10.00–21.00 Uhr geöffnet (montags und dienstags geschlossen). Koordinaten: 12.678059, 100.958995.

Dank Anbindung an den Motorway 7 und an den Highway 331 ist The Bikers Café Thailand von Pattaya aus schnell und unkompliziert zu erreichen. Meiden sollte man hingegen die Sukhumvit Road, da sich derzeit auf der Route mehrere Baustellen befinden, die den Verkehrsfluss beeinträchtigen.

Achara und Martin Koller sowie Team freuen sich darauf, alle Freunde und Gäste im The Bikers Café Thailand begrüßen zu dürfen. Mehr erfahren Sie unter www.bikers-cafe.com.

Event-Kalender 2023

Biker-Meets:

Sonntag, 26. März: Honda Meet @ The Bikers Café (Big Bikes und kleine Motorräder).

Honda Meet @ The Bikers Café (Big Bikes und kleine Motorräder). Sonntag, 28. Mai: Italienisches Motorroller-Treffen @ The Bikers Café (Lambretta, Aprilia, Vespa).

Italienisches Motorroller-Treffen @ The Bikers Café (Lambretta, Aprilia, Vespa). Sonntag, 30. Juli: Kawasaki Meet @ The Bikers Café.

Kawasaki Meet @ The Bikers Café. Sonntag, 24. September: BMW Motorrad Meet @ The Bikers Café.

BMW Motorrad Meet @ The Bikers Café. Sonntag, 26. November: Chopper & Cruiser Biker Meet @ The Bikers Café (Harley-Davidson und Indian).

Spezial-Events & Exkursionen: