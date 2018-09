Von: Redaktion DER FARANG | 03.09.18

Eine Apotheke nahe dem Victory Monument in Bangkok. Foto: The Nation

BANGKOK: Apothekerverbände laufen Sturm gegen einen Gesetzentwurf der für Lebensmittel und Medikamente zuständigen Behörde FDA, der es Nichtapothekern erlauben soll, Medikamente zu verkaufen.

Pharmazisten befürchten, dass künftig Medikamente in Super- und Minimärkten angeboten werden. Worawit Kittiwongsunthon, Vizepräsident des Pharmacy Council of Thailand (PCT), fordert, dass der Gesetzentwurf überarbeitet wird, um sicherzustellen, dass er dem internationalen Standard für die Arzneimittelregulierung entspricht. Wenn die Gesetzesvorlage unverändert verabschiedet werde, gefährde dies die Sicherheit der Verbraucher. Es würden Probleme auftreten, wenn zum Beispiel Medikamente über das Internet verkauft würden. Die Verfasser dieses Gesetzentwurfs sollten die Medikamentengesetze in anderen Ländern gründlich studieren.

Im Zentrum der Kontroverse steht eine Klausel in der Gesetzesvorlage, die anderen Gesundheitsfachleuten als Apothekern die Abgabe von Medikamenten ermöglichen soll. Der Minister für öffentliche Gesundheit, Piyasakol Sakolsatayadorn, betonte, dass der Gesetzentwurf noch nicht vom Kabinett geprüft und vom Übergangsparlament NLA beschlossen worden sei.