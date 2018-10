Von: Redaktion DER FARANG | 20.10.18

HINTERTUX (dpa) - Abfahrts-Olympiasiegerin Sofia Goggia aus Italien verpasst nach einem Bruch des rechten Knöchels die ersten Wochen der alpinen Weltcupsaison.



Die 25 Jahre alte Goldmedaillengewinnerin von Pyeongchang stürzte am Freitag im Training auf dem Gletscher im österreichischen Hintertux. Goggia fehlt zum Auftakt beim Riesenslalom am kommenden Samstag in Sölden und kann voraussichtlich erst im Januar in den Wettkampf-Winter einsteigen. Darüber informierte der italienische Skiverband am Samstag.

Die kommenden vier bis fünf Wochen müsse die fünfmalige Weltcupsiegerin zunächst einen Gipsverband tragen, hieß es. Goggia hofft, noch rechtzeitig für die WM im schwedischen Are (5. bis 17. Februar 2019) in Form zu kommen.