Von: Redaktion DER FARANG | 25.10.18

BERLIN (dpa) - Der Vorsitzende der Linke-Fraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, hat das als Abschreckungssignal an Russland gerichtete Nato-Großmanöver in Nordeuropa scharf kritisiert.

«Es ist aberwitzig, gefährlich und provokant gegenüber Russland, im gegenwärtigen Klima das größte Nato-Manöver seit 30 Jahren in Norwegen zu starten», sagte Bartsch der «Neuen Osnabrücker Zeitung» (Donnerstag). «Die Kriegsgefahr ist so hoch wie lange nicht. Der US-Präsident droht mit nuklearer Aufrüstung gegenüber Russland und China und kündigt Verträge zur nuklearen Abrüstung auf. Wahnsinn!»

Das größte Nato-Manöver seit Ende des Kalten Krieges Manöver hatte in der Nacht zum Donnerstag begonnen. Die rund 50.000 beteiligten Soldaten - darunter 10.000 Bundeswehr-Kräfte - werden zwei Wochen lang in Norwegen sowie in den umliegenden Luft- und Seegebieten gemeinsam trainieren. Neben den Soldaten sind auch rund 10.000 Fahrzeuge sowie mehr als 300 Kampfflugzeuge, Hubschrauber und Schiffe mit dabei. Ziel des Manövers ist es, mit Blick auf Russland für den sogenannten Bündnisfall zu trainieren. Dieser könnte ausgerufen werden, wenn einer oder mehrere der 29 Mitgliedstaaten von einem Gegner angegriffen würden. In der Folge müssten dann die anderen Alliierten Beistand leisten.