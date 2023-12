​Abenteuerreise über die Alpen  

Von: Ute Wessels (dpa) | 17.12.23

MÜNCHEN: Bei einer Alpenüberquerung lernt Seriendarsteller Sebastian Ströbel Wetterextreme, besondere Menschen und Tiere sowie den Fundort der Gletscherleiche Ötzi kennen. Für den TV-«Bergretter» ist es eine Reise ohne Hubschrauber, aber mit wertvollen Erlebnissen.

Von der Zugspitze zu den Drei Zinnen in Südtirol führt die Reise des Schauspielers Sebastian Ströbel. In mehreren Etappen, verteilt über zehn Monate, durchquert er die Alpen. Er will herausfinden, «was die Berge mit uns Menschen machen, und was wir Menschen aus den Bergen». Das ZDF zeigt die zweiteilige Dokumentation «Sebastian Ströbel - Meine Alpen» aus der ZDF-Reihe «Terra X» am Mittwoch und Donnerstag (20. und 21. Dezember), jeweils um 22.15 Uhr. Buch und Regie lagen in den Händen des Trios David Enge, Verena Schönauer und Oliver Halmburger.

«Es war eine sehr ereignisreiche und faszinierende Reise über die Jahreszeiten hinweg», sagte Ströbel der Deutschen Presse-Agentur. Er habe dabei Menschen getroffen, die ihm «erzählten und zeigten, was sie können, was sie bewegt, was sie vorhaben». In Österreich erlebe er seit Jahren die Wechselwirkung zwischen Menschen und Bergen - rund um das Dachsteingebirge ist Ströbel seit 2014 als Markus Kofler in der ZDF-Erfolgsserie «Die Bergretter» zu sehen.

Den Vorteil eines Hubschraubers hatte er während des Drehs zu seiner Alpen-Doku am Dachstein allerdings nicht. In fast 3000 Metern Höhe verbringt er dort eine Nacht in eisiger Kälte, bei Schneesturm und schneidendem Wind. Die Gondeln fahren auch nicht. Gemeinsam mit dem Polar-Experten Hans Hanold übernachtet er in einem Not-Biwak. Eine Grenzerfahrung für den Schauspieler.

Ein zweiter Gipfel steht auf seinem Programm: die Wildspitze, der mit 3768 Metern zweithöchste Berg Österreichs. Den erklimmt der 46-Jährige zusammen mit Thomas Gesell vom Deutschen Alpenverein (DAV) und Bergführer Raphael Eiter. Mit Steigeisen und Eispickel gehen die drei Männer als Seilschaft über Eis und Schneefelder. Um zu erfahren, was Bergrettung bedeutet, lässt sich Ströbel in eine 14 Meter tiefe Gletscherspalte fallen und bergen.

Er befasst sich mit Tieren der Alpen, mit Greifvögeln, Schafen und Steinböcken. Er lernt einen der federführenden Ötzi-Forscher kennen, den Anthropologen Albert Zink. Der erläutert, was über die berühmte Gletschermumie aus dem Ötztal bekannt und was noch rätselhaft ist.

Auch Viehwirtschaft, Artenschutz und der Klimawandel beschäftigen Ströbel. Letzterer sei bei den «Bergretter»-Dreharbeiten im Laufe der Jahre nicht zu übersehen: «Das Auftauen von Permafrost, die Felsen sind nicht mehr so fest, erhöhte Steinschlaggefahr oder Hangrutsche. Auch das Wetter ist nicht mehr so gut einschätzbar.»

Dass er neben der Arbeit für die ZDF-«Bergretter» - die fünfte Folge der aktuellen Staffel läuft am 21. Dezember - die Alpen-Doku drehen konnte, betrachtet der Schauspieler und Familienvater als ein Geschenk. «Ich brauche das, ab und zu mal andere Dinge tun zu können. Dann habe ich den Kopf wieder frei für die «Bergretter».»